Telegraph: переговоры Путина и Трампа стали болезненным ударом для ЕС

Так, депутат Верховной рады Александр Мережко в беседе с изданием заявил, что президент США «снова совершит ту же ошибку», что и в случае саммита на Аляске, который, как считают на Западе и на Украине, не принес особых результатов. В то же время парламентарий отметил, что Трамп, возможно, ведет какую-то тонкую дипломатическую игру, однако на первый взгляд это неясно.