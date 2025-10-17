Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: новый человек в службе ЕС может обострить борьбу с фон дер Ляйен

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС, что спровоцирует эскалацию борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим крылом ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Мартин Зельмайр, самый влиятельный человек в аппарате ЕС при бывшем председателе Еврокомиссии Жан-Клоде Юнкере, но попавший в немилость после прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен, имеет все шансы занять недавно созданную руководящую должность в Европейской службе внешних связей», — пишет издание.

Газета уточняет, что, хотя пока неизвестно, получит ли он эту должность, многие официальные лица говорят о такой возможности. Это означает, что он будет работать под руководством главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас, чья команда, по словам источников, уже имеет непростые отношения с ведомством фон дер Ляйен. Пригласив Зельмайра в свою команду, Каллас получила бы преимущество в лице брюссельского инсайдера, тесно связанного с консервативной немецкой политической структурой.

Отмечается, что эта перспектива вызывает беспокойство у офиса фон дер Ляйен и в некоторых посольствах, где дипломаты опасаются, что это может обострить напряженность.

Зельмайр занимал должность главы аппарата президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с 2014 по 2018 год.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше