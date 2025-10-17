СМИ: новый человек в службе ЕС может обострить борьбу с фон дер Ляйен

«Мартин Зельмайр, самый влиятельный человек в аппарате ЕС при бывшем председателе Еврокомиссии Жан-Клоде Юнкере, но попавший в немилость после прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен, имеет все шансы занять недавно созданную руководящую должность в Европейской службе внешних связей», — пишет издание.
Газета уточняет, что, хотя пока неизвестно, получит ли он эту должность, многие официальные лица говорят о такой возможности. Это означает, что он будет работать под руководством главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас, чья команда, по словам источников, уже имеет непростые отношения с ведомством фон дер Ляйен. Пригласив Зельмайра в свою команду, Каллас получила бы преимущество в лице брюссельского инсайдера, тесно связанного с консервативной немецкой политической структурой.
Отмечается, что эта перспектива вызывает беспокойство у офиса фон дер Ляйен и в некоторых посольствах, где дипломаты опасаются, что это может обострить напряженность.
Зельмайр занимал должность главы аппарата президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с 2014 по 2018 год.