СМИ: новый человек в службе ЕС может обострить борьбу с фон дер Ляйен

Газета уточняет, что, хотя пока неизвестно, получит ли он эту должность, многие официальные лица говорят о такой возможности. Это означает, что он будет работать под руководством главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас, чья команда, по словам источников, уже имеет непростые отношения с ведомством фон дер Ляйен. Пригласив Зельмайра в свою команду, Каллас получила бы преимущество в лице брюссельского инсайдера, тесно связанного с консервативной немецкой политической структурой.