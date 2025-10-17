Мэр Краснодара Наумов поручил запустить горячие линии по отоплению

В текущем году в рамках подготовки к зиме в Краснодаре провели масштабную работу по замене тепловых сетей. Общая протяженность обновленных коммуникаций превысила четыре километра. Параллельно велись работы по модернизации изоляции на магистральных теплотрассах. На сегодняшний день эти работы выполнены на 18 километрах, а в следующем году планируется обновить еще порядка 30 километров теплоизоляции.