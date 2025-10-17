Мэр Краснодара Наумов поручил запустить горячие линии по отоплению

17 октября. KrasnodarMedia. Готовность Краснодара к началу отопительного периода обсудили на оперативном совещании с руководителями ресурсоснабжающих компаний. Как сообщил мэр города Евгений Наумов, первоочередной задачей является обеспечение теплом объектов социальной сферы. Речь идет о больницах, родильных домах, общеобразовательных учреждениях и детских садах.
Особый контроль будет установлен за вновь введенными в эксплуатацию социальными объектами. Градоначальник поручил курировать запуск отопления на каждом из них в ручном режиме. Подчеркивается, что городская инфраструктура полностью готова к сезону, что подтверждает соответствующий акт, выданный Ростехнадзором.
В текущем году в рамках подготовки к зиме в Краснодаре провели масштабную работу по замене тепловых сетей. Общая протяженность обновленных коммуникаций превысила четыре километра. Параллельно велись работы по модернизации изоляции на магистральных теплотрассах. На сегодняшний день эти работы выполнены на 18 километрах, а в следующем году планируется обновить еще порядка 30 километров теплоизоляции.
Для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации ресурсоснабжающие предприятия сформировали 45 специализированных бригад. В постоянной готовности содержится около 100 единиц специальной техники. Как доложили мэру, компании заранее закупили необходимый запас запчастей и топлива для бесперебойной работы в зимний период.
Для оперативного решения вопросов, связанных с началом отопительного сезона, будут открыты горячие линии. Соответствующее поручение дано как городской администрации, так и всем организациям, отвечающим за теплоснабжение. Это позволит жителям Краснодара напрямую сообщать о возникающих проблемах с подачей тепла.
Напомним, в Краснодаре стартовал отопительный сезон по заявкам.
Также отопительный сезон на Кубани наступил с 15 октября сразу в нескольких районах.
Как сообщил ранее губернатор Вениамин Кондратьев, в городах и районах региона строят и модернизируют 48 котельных и теплотрасс.