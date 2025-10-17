Минниханов анонсировал реализацию новой программы прорывных IT-решений в Татарстане

«Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по ускоренному развитию отечественных IT-решений, которые станут основой для трансформации всех отраслей. В Татарстане ведется активная работа в этом направлении», — заявил Минниханов.
Он добавил, что работают в РТ и над оцифровкой инженерных сетей, что позволит быстрее устранять аварии и упростит процедуры, связанные с земельными участками. Кроме того, запущена программа, по которой учителя получат доступ к программе на базе искусственного интеллекта, которая будет решать рутинные задачи.
«В ОЭЗ Иннополис открыто производство литий-ионных аккумуляторов, готовится завод систем автоматизации теплоэнергетики и вакуумного оборудования. Задача довести годовую выручку до 100 млрд рублей», — отметил Минниханов.
Он подчеркнул, что в IT-парке нужно довести количество резидентов до 1 тыс. Помимо этого, к 2030 году в республике вырастет количество муниципальных IT-парков — с 24 в нынешнем году до 40 в 2030-м.
В заключение Минниханов отметил, что в Татарстане ведется большая работа по доступу к интернету и уровень обеспеченности вырос с 83% до 97%.