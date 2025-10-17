Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов: Новый терминал казанского аэропорта должен быть запущен в 2026 году

В казанском международном аэропорту имени Тукая продолжается работа по строительству нового терминала, рассчитанного на обслуживание 6 млн пассажиров в год. Все работы по нему должны быть завершены в 2026 году.

Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием Госсовету РТ.

«Продолжается строительство нового терминала в международном аэропорту имени Тукая, рассчитанного на 6 млн пассажиров. Данные работы мы должны завершить в 2026 году», — сказал он.

Кроме того, Минниханов поручил держать на особом контроле вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бегишево.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше