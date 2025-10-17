Рустам Минниханов: Новый терминал казанского аэропорта должен быть запущен в 2026 году

Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием Госсовету РТ.
«Продолжается строительство нового терминала в международном аэропорту имени Тукая, рассчитанного на 6 млн пассажиров. Данные работы мы должны завершить в 2026 году», — сказал он.
Кроме того, Минниханов поручил держать на особом контроле вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бегишево.
