Азат Абзалов назначен заместителем руководителя исполкома Казани

Азат Абзалов занимал эту должность с 2016 года. Под его руководством в Казани проведены масштабные городские события, которые внесли значительный вклад в культурную жизнь столицы. Среди них, празднование Дня Победы, проведение татарского народного праздника «Сабантуй», Дня Республики Татарстан и города Казани, фестивалей «Добрая волна» и «Аксенов-фест», организация новогодних мероприятий и сезонных событий в общественных пространствах.