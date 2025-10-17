Азат Абзалов назначен заместителем руководителя исполкома Казани

Заместителем руководителя Исполнительного комитета Казани по социальным вопросам назначен Азат Абзалов. В прошлом он занимал должность начальника Управления культуры Исполнительного комитета Казани.
Азат Абзалов занимал эту должность с 2016 года. Под его руководством в Казани проведены масштабные городские события, которые внесли значительный вклад в культурную жизнь столицы. Среди них, празднование Дня Победы, проведение татарского народного праздника «Сабантуй», Дня Республики Татарстан и города Казани, фестивалей «Добрая волна» и «Аксенов-фест», организация новогодних мероприятий и сезонных событий в общественных пространствах.
Напомним, ранее должность замруководителя исполкома занимала Гузель Сагитова. На первой сессии Казанской городской думы ее назначили вице-мэром — заместителем главы муниципального образования города.
Справка
Абзалов Азат Искандарович родился в Казани 21 апреля 1976 года.
В 1999 году окончил Казанскую государственную консерваторию (академию) им. Н. Г. Жиганова (дирижер), в 2009 году — Академию государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан (менеджер), кандидат педагогических наук.
В 1994—1997 гг. — иллюстратор, хормейстер музыкально-хоровой гимназии Казань.
В 1997—1999 гг. — преподаватель хоровых дисциплин детской музыкальной школы № 22, Казань.
В 1999—2003 гг. — преподаватель хорового дирижирования Казанской государственной академии культуры и искусств.
В 2003—2006 гг. — ведущий, главный специалист Управления культуры Министерства культуры РТ в Казани.
В 2006—2016 гг. — главный специалист отдела организации досуга, заведующий сектором культурно-досуговой деятельности, заместитель — начальник отдела сохранения и модернизации культуры, заместитель, исполняющий обязанности начальника Управления культуры Исполнительного комитета Казани.
С 29 августа 2016 года до 16 октября 2025 года — начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани.
С 17 октября 2025 года — заместитель руководителя Исполкома Казани.