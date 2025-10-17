Ричмонд
Минниханов: Татарстан совершил настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры

За пять лет в Татарстане простроено 220 спортивных объектов, 257 прошли комплексную модернизацию на сумму 19 млрд рублей. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету РТ.

«Это позволило не только сохранить существующие сооружения, но и улучшить их качество и функциональность», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что за последние годы Татарстан совершил настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры.

По его словам, значительно выросло число людей, занимающихся физкультурой и спортом. Так, за пять лет их количество увеличилось с 51% до 66% населения.

