Минниханов: Татарстан совершил настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры

«Это позволило не только сохранить существующие сооружения, но и улучшить их качество и функциональность», — сказал руководитель республики.
Минниханов подчеркнул, что за последние годы Татарстан совершил настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры.
По его словам, значительно выросло число людей, занимающихся физкультурой и спортом. Так, за пять лет их количество увеличилось с 51% до 66% населения.
