Лидер социалистов Игорь Додон станет депутатом в составе Патриотического блока

Он отметил, что сложил мандат депутата в 2016 году и с тех пор парламентской деятельностью не занимался.
«После почти десятилетнего перерыва я принял решение остаться в парламенте — это мой осознанный выбор, продиктованный доверием людей и ответственностью перед ними», — заявил Додон.
Он также отметил, что социалисты «были единственными, кто оспорил допущенные в ходе избирательной кампании и в день голосования нарушения».
«Мы прошли все предусмотренные законом этапы, однако наши жалобы были отклонены», — отметил политик.
Додон заявил, что блок в парламенте будет действовать в статусе оппозиции: «Эта борьба будет жёсткой, последовательной и, главное, в интересах страны и её граждан».
В четверг, 16 октября, Конституционный суд Молдовы утвердил результаты парламентских выборов от 28 сентября и мандаты депутатов парламента XII созыва.
Согласно решению КС, Патриотический блок получил в законодательном форуме XII созыва 26 мандатов.
Первое заседание новоизбранного парламента состоится 22 октября, указ в пятницу подписала президент страны Майя Санду.
В состав парламента Молдовы входит 101 депутат, их мандат составляет четыре года, они избираются по спискам партий, блоков или из числа независимых кандидатов.
Парламент Республики Молдова — единственный законодательный орган страны, наделенный основными полномочиями. Он принимает законы, утверждает государственный бюджет, контролирует деятельность правительства, определяет внутреннюю и внешнюю политику, а также направления развития государства.