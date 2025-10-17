Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие страны будут процветать, пишет БелТА.
Так, на открытии Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи белорусский лидер заявил, что Беларусь является одной из тех стран, где не просто обладают инновационными технологиями, но они и создаются. Глава республики заметил, что и в производство, и в быт постоянно приходят технологии, еще недавно казавшиеся абсолютной фантастикой.
— Умные города, роботы, беспилотники, искусственный интеллект уже не просто споры ученых о близком будущем, а реальность, — указал глава государства.
При этом Лукашенко сказал, какие страны в будущем будут процветать, и почему.
— Процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни, — прокомментировал он.
А резюмируя, белорусский президент обратил внимание, что за счет цифровизации быстро меняются целые отрасли. Что делает ненужными одни профессии, а другие, наоборот, очень востребованными. Он пояснил, что все эти процессы связаны с высоким интеллектом людей и образованием, так как все это создается человеком.
— Поэтому сейчас мы такое пристальное внимание уделяем обучению инженеров, конструкторов, программистов, — констатировал президент Беларуси.