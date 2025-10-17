Лукашенко сказал, чего не было у белорусов 20 лет назад, а теперь — обыденность

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, чего у белорусов не было 20 лет назад, пишет БелТА.
На открытии Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи белорусский лидер высказался на тему инновационных технологий. Он подчеркнул, что Беларусь является одной из немногих стран, которая не просто обладает инновационными технологиями, но создает их сама силами отечественных ученых. Лукашенко подчеркнул, что на белорусских предприятиях сегодня используют искусственный интеллект, активно внедряя в производственные процессы роботов и другие умные устройства.
Молодым людям, присутствующим на открытии центра, лидер Беларуси сказал, что они из-за своего юного возраста не могут осознать, насколько стремительно наука и техника меняют жизнь людей. И рассказал, чего у белорусов не было два десятилетия назад, а сейчас — обыденность.
— Еще каких-то 20 лет назад компьютер и интернет были не в каждой белорусской семье, а в наши дни они, наряду с мобильными телефонами, стали обыденностью, — пояснил белорусский президент.