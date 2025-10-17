Лукашенко хочет получить белорусский робот-пылесос

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи посмотрел прототип белорусского робота-пылесоса, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, юные учащиеся Центра технического творчества показали белорусскому президенту прототип робота-пылесоса. Белорусский лидер оценил изобретение и сказал, чтобы первый белорусский робот-пылесос, сделанный детьми, подарили ему.
— Президент взял с ребят обещание, что первый экземпляр — подарят ему, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
