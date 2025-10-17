Ричмонд
Лукашенко хочет получить белорусский робот-пылесос

Лукашенко хочет себе белорусский робот-пылесос, сделанный детьми.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи посмотрел прототип белорусского робота-пылесоса, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, юные учащиеся Центра технического творчества показали белорусскому президенту прототип робота-пылесоса. Белорусский лидер оценил изобретение и сказал, чтобы первый белорусский робот-пылесос, сделанный детьми, подарили ему.

— Президент взял с ребят обещание, что первый экземпляр — подарят ему, — написал телеграм-канал «Пул Первого».

Еще Александр Лукашенко сказал, чего не было у белорусов 20 лет назад, а теперь — обыденность.

Также белорусский президент сказал, какие страны будут процветать в будущем.

Мы писали также, что накануне глава Беларуси сказал про жалобы белорусов на большие очереди на АЗС из-за кофе. Затем «Белоруснефть» сказала о ситуации с топливом на АЗС после слов Лукашенко.

