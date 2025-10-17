Политологи рассказали, чего ждать от встречи Путина и Трампа в Будапеште

Совершаемый Вашингтоном и Москвой маневр напоминает пред-анкорджский зигзаг: тогда Трамп тоже сетовал на несговорчивость Москвы и намекал на рост поставок вооружений, а также на новые санкции, отмечает главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Политолог акцентирует внимание на том, что российское информационное поле было полно беспокойства по этому поводу, а европейцы и украинцы подталкивали Вашингтон к возврату к редуцированной политике байденовской эпохи. Сейчас волнения вызывает возможность передачи Киеву «Томагавков», эта тема активно поднимается как в российских, так и европейских СМИ.