Политологи рассказали, чего ждать от встречи Путина и Трампа в Будапеште

Анонс встречи Путина и Трампа в Будапеште в преддверии завтрашней встречи последнего с Зеленским — сильный ход Москвы, который интересно закручивает переговорный трек, считает политолог Алексей Чеснаков.
Встреча с Зеленским вторична. Она будет проходить уже после разговора Путина и Трампа и в преддверии крупной личной встречи лидеров России и США в ближайшее время. Контакт Москвы и Вашингтона выходит на первый план, а коммуникация с Киевом становится фоновым событием.
Встреча в Европе и саммит на Аляске: что общего
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Москва и Вашингтон вышли на повтор анкориджского сценария.
Политолог Алексей Наумов напоминает, что решающим моментом перед предыдущей встречей лидеров России и США стал приезд спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москву. Вчера таким поворотом стал телефонный разговор президентов перед встречей Трампа с Зеленским.
Совершаемый Вашингтоном и Москвой маневр напоминает пред-анкорджский зигзаг: тогда Трамп тоже сетовал на несговорчивость Москвы и намекал на рост поставок вооружений, а также на новые санкции, отмечает главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Политолог акцентирует внимание на том, что российское информационное поле было полно беспокойства по этому поводу, а европейцы и украинцы подталкивали Вашингтон к возврату к редуцированной политике байденовской эпохи. Сейчас волнения вызывает возможность передачи Киеву «Томагавков», эта тема активно поднимается как в российских, так и европейских СМИ.
Рассуждения Трампа о поставках ракет на Украину вновь должны были навести туман на американские намерения, создав интригу — поставят (и тем самым похоронят свое хрупкое реноме посредника) или снова помашут дубинкой и предложат разговор. И снова выход пара через встречу на высшем уровне.
Выбор Будапешта — раскол Европы
Алексей Чеснаков указывает на символизм в выборе местом встречи Будапешт, который актуализирует различные политико-дипломатические треки: и параллели с Будапештским меморандумом, и симпатии Венгрии и лично премьера Виктора Орбана к России, и вопросы энергетического партнерства ряда стран ЕС с Москвой. Эксперт считает, что все это будет играть на усиление эффекта встречи Путина и Трампа.
Внутриевропейский раскол усиливается. Брюссель, вероятно, в шоке от такого анонса. Противники официального курса ЕС внутри самого союза получают дополнительную поддержку. Конфликтные линии будут усиливаться и углубляться.
Однако все это не означает, что Трамп на встрече с Зеленским в пятницу не анонсирует неприятные для Москвы решения.
Какое же это унижение для Евросоюза с его стеной дронов. Буквально растаптывание Европы с двух сторон.
В Европе после разговора Путина и Трампа усилились волнения, связанные с вероятным исключением европейских союзников Киева из предстоящих переговоров в Будапеште. Но не факт, что Трамп примет все пожелания России, а итоги встречи в Венгрии не повторят саммит на Аляске.