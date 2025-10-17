Ричмонд
Политологи рассказали, чего ждать от встречи Путина и Трампа в Будапеште

16 октября состоялся двухчасовой телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, главным итогом которого стала договоренность о встрече в Венгрии. Подробнее о символичности телефонного звонка накануне беседы Трампа и Владимиром Зеленским, а также о выборе Венгрии в качестве площадки для саммита Россия — США — в материале редакции Новостей Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Daniel Torok/Zuma/TASS

Анонс встречи Путина и Трампа в Будапеште в преддверии завтрашней встречи последнего с Зеленским — сильный ход Москвы, который интересно закручивает переговорный трек, считает политолог Алексей Чеснаков.

Встреча с Зеленским вторична. Она будет проходить уже после разговора Путина и Трампа и в преддверии крупной личной встречи лидеров России и США в ближайшее время. Контакт Москвы и Вашингтона выходит на первый план, а коммуникация с Киевом становится фоновым событием.

Алексей Чеснаков
политолог

Встреча в Европе и саммит на Аляске: что общего

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Москва и Вашингтон вышли на повтор анкориджского сценария.

Политолог Алексей Наумов напоминает, что решающим моментом перед предыдущей встречей лидеров России и США стал приезд спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москву. Вчера таким поворотом стал телефонный разговор президентов перед встречей Трампа с Зеленским.

Совершаемый Вашингтоном и Москвой маневр напоминает пред-анкорджский зигзаг: тогда Трамп тоже сетовал на несговорчивость Москвы и намекал на рост поставок вооружений, а также на новые санкции, отмечает главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Политолог акцентирует внимание на том, что российское информационное поле было полно беспокойства по этому поводу, а европейцы и украинцы подталкивали Вашингтон к возврату к редуцированной политике байденовской эпохи. Сейчас волнения вызывает возможность передачи Киеву «Томагавков», эта тема активно поднимается как в российских, так и европейских СМИ.

Рассуждения Трампа о поставках ракет на Украину вновь должны были навести туман на американские намерения, создав интригу — поставят (и тем самым похоронят свое хрупкое реноме посредника) или снова помашут дубинкой и предложат разговор. И снова выход пара через встречу на высшем уровне.

Федор Лукьянов
главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Выбор Будапешта — раскол Европы

Алексей Чеснаков указывает на символизм в выборе местом встречи Будапешт, который актуализирует различные политико-дипломатические треки: и параллели с Будапештским меморандумом, и симпатии Венгрии и лично премьера Виктора Орбана к России, и вопросы энергетического партнерства ряда стран ЕС с Москвой. Эксперт считает, что все это будет играть на усиление эффекта встречи Путина и Трампа.

Внутриевропейский раскол усиливается. Брюссель, вероятно, в шоке от такого анонса. Противники официального курса ЕС внутри самого союза получают дополнительную поддержку. Конфликтные линии будут усиливаться и углубляться.

Алексей Чеснаков
политолог

Однако все это не означает, что Трамп на встрече с Зеленским в пятницу не анонсирует неприятные для Москвы решения.

Алексей Наумов указывает, что поездка Путина в Евросоюз еще больше усилит раскол Европы. Попытки решения украинского конфликта на территории Евросоюза без участия европейских политиков, поддерживающих Киев — сильный ход РФ.

Какое же это унижение для Евросоюза с его стеной дронов. Буквально растаптывание Европы с двух сторон.

Алексей Наумов
политолог

В Европе после разговора Путина и Трампа усилились волнения, связанные с вероятным исключением европейских союзников Киева из предстоящих переговоров в Будапеште. Но не факт, что Трамп примет все пожелания России, а итоги встречи в Венгрии не повторят саммит на Аляске.

