Опубликован полный текст Послания Раиса Татарстана Госсовету РТ

"Уважаемые депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и приглашенные!
Дорогие татарстанцы!
В текущем году Татарстан продолжает развиваться, по многим социально-экономическим показателям занимает лидирующие позиции в стране. Все успехи и достижения республики — результат совместного труда нашего многонационального народа.
Мы благодарны нашему национальному лидеру Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину и Правительству Российской Федерации за системную поддержку в реализации наших инициатив и проектов.
2025 год в России — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во всех муниципальных районах и городских округах состоялись торжественные мероприятия, отремонтированы и открыты новые памятники, бюсты и мемориальные доски защитникам Отечества. Впервые за 3 года в Казани в очном формате прошло шествие «Бессмертного полка», в котором приняло участие более 150 тысяч человек. Значимым событием, признанием массового трудового героизма и усердия работников тыла стало присвоение Зеленодольску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Мы всегда должны помнить о том, какой ценой досталась Победа — и на фронте, и в тылу. Создание необходимых условий для комфорта и благополучия ветеранов, ежедневная забота о них — обязанность органов власти всех уровней.
Сегодня, как и 80 лет назад, наши бойцы под руководством Верховного Главнокомандующего отстаивают суверенитет страны, самоотверженно сражаясь с нацизмом.
Объединяя поколения, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. На переднем рубеже — участники специальной военной операции, среди которых тысячи татарстанцев. Наши земляки стойко переносят все тяготы военной службы, демонстрируют высокий профессионализм и несгибаемую силу духа. Некоторые из участников СВО сегодня в этом зале. Попрошу их подняться. Низкий поклон вам и слова глубокой признательности!
Дорогие земляки!
За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, 17 татарстанцев удостоены высокого звания Героя России. К сожалению, 8 из них — посмертно. 3 285 уроженцев республики посмертно награждены орденом Мужества.
Патриотизм и самоотверженность земляков, отдавших жизнь за Отечество, навсегда останутся в наших сердцах. Их подвиг — образец настоящего героизма и преданности Родине.
Прошу почтить память всех павших минутой молчания.
Спасибо, прошу садиться.
Уважаемые коллеги!
В республике для увековечения подвига участников СВО идет работа по созданию мемориальных зон в Парке Победы города Казани и в муниципальных образованиях, а также музейной экспозиции, повествующей о вкладе татарстанских подразделений в освобождение Донбасса. Необходимо продолжить эту работу.
Безусловно, важнейшая задача — обеспечить нашим защитникам надежный тыл как в части предоставления мер социальной поддержки, так и в части проявления заботы и внимания. Филиалу Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан совместно с Правительством и парламентом республики, органами исполнительной власти и местного самоуправления, Ассоциацией ветеранов СВО Республики Татарстан и Комитетом семей воинов Отечества следует держать эту работу на постоянном контроле.
Широкий интерес вызвала реализуемая в республике по поручению Президента страны кадровая программа «Батырлар. Герои Татарстана» для ветеранов и участников СВО. Убежден, каждый из них, являясь настоящим примером искреннего служения Родине и патриотизма, внесет свой вклад в развитие Татарстана.
В знак глубочайшего уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла во все времена объявляю 2026 год в Республике Татарстан Годом воинской и трудовой доблести.
Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов — Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу.
В целом бескорыстная помощь и служение людям приобрели сегодня особую значимость. В этой связи нами приняты решения об учреждении почетного знака «За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан», а также премии Раиса республики «Добрый Татарстан».
Уважаемые коллеги!
Сегодня крайне важно популяризировать мужество и героизм наших защитников Отечества, тружеников тыла, выдающихся деятелей науки через патриотические проекты, создавать и тиражировать соответствующий контент, доступный для всех возрастов и аудиторий.
Кроме того, необходимо решительно пресекать попытки наших врагов переписать историю, на постоянной основе мониторить распространение фейков, оперативно реагировать на них и доводить до населения только проверенную и достоверную информацию.
Мы видим, что враги не прекращают попыток расколоть наше общество, играя на религиозных и национальных аспектах. Важно усилить работу по укреплению наших традиционных духовно-нравственных ценностей.
По-прежнему в приоритете государственной политики — конструктивный диалог с национальными и религиозными объединениями республики, создание необходимых условий для сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия.
Мы продолжаем воссоздание комплекса Казанского Богородицкого монастыря. Его объекты станут учебными корпусами возрождаемой Казанской Духовной академии, которая, наряду с Болгарской исламской академией, будет способствовать дальнейшему развитию духовного образования во всей стране.
За последние годы в республике восстановлены 40 значимых религиозных объектов разных конфессий. Фондом «Возрождение» проведена огромная и важная работа. Наряду со строительством, реставрацией объектов и созданием современной инфраструктуры, самое главное — в них была восстановлена духовная жизнь. Безусловно, это результат чуткого и внимательного руководства и личного участия в этой работе Первого Президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева. Примите нашу огромную благодарность, Минтимер Шарипович!
Уважаемые депутаты!
14 сентября в Татарстане состоялось важнейшее общественно-политическое событие — выборы Раиса Республики Татарстан и депутатов представительных органов местного самоуправления. В голосовании приняли участие три четверти всех избирателей республики. Считаю итоги выборов результатом оценки работы всей команды Татарстана.
Хочу поблагодарить наших граждан за высокую активность и проявленную гражданскую позицию, а оппонентов и представителей различных политических сил — за предложения и конструктивный характер избирательных кампаний. Мы должны работать вместе на благо нашей республики и страны.
В ходе избирательной кампании поступило много предложений, которые должны быть учтены при реализации республиканских и муниципальных программ. Рассчитываю, что слаженная работа парламента, нового состава Правительства и органов местного самоуправления обеспечит дальнейшее устойчивое развитие Татарстана.
Мы благодарны руководству страны и лично Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за сохранение двухуровневой системы местного самоуправления. Это особенно важно в целях развития сельских территорий.
Люди, которые работают в органах местного самоуправления, — яркий пример служения и любви к малой Родине. Сегодня в зале — главы сельских поселений с трудовым стажем, превышающим 30 лет. Это Мунир Туктаров из Заинского района, Данияр Гайнуллин из Новошешминского, Ильдус Сагъдиев из Камско-Устьинского, Мансур Нугаев из Спасского и Галина Туманова из Альметьевского района.
Попрошу коллег подняться. Поприветствуем их аплодисментами.
Уважаемые коллеги!
Современная международная обстановка стремительно меняется, неуклонно возрастает значимость многополярного мира.
Значительному расширению международных экономических и гуманитарных связей республики способствует проведение крупных ежегодных мероприятий, среди которых международные экономические форумы «Россия — Исламский мир: KazanForum», «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», Kazan Digital Week, Глобальный молодежный саммит, Энергетический и Нефтегазохимический форумы. Необходимо и дальше наращивать практическую отдачу от этих важных мероприятий.
Татарстан продолжает интенсивную работу с исламским миром, в том числе по линии Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Одно из важных направлений взаимодействия — реализация совместных инвестиционных проектов на основе инструментов партнерского (исламского) финансирования. Принято решение об открытии в Казани первого представительского Центра ключевой международной организации по разработке стандартов исламских финансов AAOIFI, который станет важным институтом дальнейшего развития рынка партнерского финансирования в России и странах СНГ.
Уважаемые соотечественники!
Последние 5 лет экономика республики демонстрирует стабильный рост. Задача достигнуть 5 трлн рублей ВРП, заложенных в Стратегии-2030, превышена уже по итогам 2024 года.
Основой дальнейшего развития экономики республики является нефтегазохимический комплекс.
В текущем году «Татнефть» отметила 75-летие со дня основания. Работая на месторождениях с высокой степенью выработанности запасов, компания стабилизировала добычу нефти на уровне 28−30 млн тонн в год.
Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» является одним из лучших в Европе, продолжает свое развитие, ежегодно перерабатывая более 17 млн тонн нефти. В этом году запущена вторая установка гидрокрекинга с применением отечественного оборудования и катализаторов. Это позволило увеличить выход светлых нефтепродуктов до 90%.
Сегодня «Татнефть» продолжает укреплять позиции многопрофильной инновационной компании, в том числе за счет внедрения цифровых решений, биотехнологий и альтернативной энергетики, планирует реализовать масштабные проекты по производству терефталевой кислоты, полиэтилентерефталатов, по глубокой переработке зерна, а также метионина.
Кроме того, «Татнефть» ежегодно направляет более 30 млрд рублей на развитие сфер образования, медицины, культуры и спорта, создание комфортной среды, а также ведет активную работу с кадрами, формируя фундамент для будущего промышленного и научного лидерства.
Хочу поблагодарить компанию «Татнефть» за многолетнее эффективное взаимодействие и поддержку проектов республики.
Компания «СИБУР» последовательно реализует в республике инвестиционные проекты. Запущены олефиновый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», производство гексена-1 мощностью 50 тысяч тонн в год, парогазовая установка мощностью 250 МВт на «Казаньоргсинтезе». Кроме того, ведутся обновление магистрального этиленопровода между «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом» и строительство производства катализаторов для базовых полимеров, что обеспечит технологическую независимость. В следующем году в Казани планируется открытие научного центра исследований «СИБУРа» по ключевым направлениям передовой химии.
Отмечу также, что компания продолжает комплексно развивать социальную сферу. За 4 года на благотворительность, спортивное спонсорство и реализацию социальных проектов в регионе направлено свыше 7 млрд рублей.
Хочу поблагодарить акционеров «СИБУРа» за конструктивное сотрудничество.
Компания «ТАИФ-НК» входит в топ-20 мировых НПЗ по технологической сложности и занимает лидирующие позиции по выходу светлых нефтепродуктов с каждой тонны перерабатываемой нефти. На территории нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске компания ведет строительство научно-исследовательского центра для разработки отечественных технологий глубокой переработки нефти.
Компания «Аммоний» в прошлом году ввела в эксплуатацию ряд новых производств, достигла рекордного показателя за всю историю предприятия — 2 млн тонн продукции, продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта «Аммоний-2», а также принимает активное участие в социальной жизни республики, в том числе в рамках проекта «Химия родного города» — по развитию образовательного и туристического кластеров.
Устойчивому развитию экономики способствует наше долгосрочное стратегическое партнерство с компанией «Газпром». В прошлом году объем потребления газа в республике достиг рекордных 19 млрд кубометров. Хочу выразить слова благодарности компании «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру за совместную плодотворную работу по реализации проектов в республике.
В машиностроительном комплексе «КАМАЗ» последовательно продолжает реализацию инновационных проектов, в том числе по электробусам, беспилотным автомобилям и проектам водородной тематики. Задачей автогиганта остается расширение производства выпуска автомобилей поколения К5 и модельного ряда пассажирского транспорта. С учетом сложностей в автомобильной отрасли страны необходимо проработать с федеральным центром вопрос поддержки предприятий автопрома республики.
Компания «Соллерс» наладила выпуск пяти новых моделей автомобильной техники различного класса, обеспечив для этого необходимый уровень локализации производства автокомпонентов, в том числе дизельных двигателей.
На Казанском авиационном заводе продолжается модернизация, в текущем году будут сданы основные промышленные объекты, что позволит обеспечить серийное производство самолетов Ту-214.
Казанский вертолетный завод завершил глубокую модернизацию основных производственных цехов, обеспечил переход вертолета «Ансат» на российский двигатель и готовится к выпуску нового продукта — вертолета Ми-34. Отмечу, что в этом году предприятие награждено орденом Российской Федерации «За доблестный труд».
Зеленодольский завод имени А. М. Горького успешно выполняет задачи в сфере гражданского и военного судостроения и также награжден орденом Российской Федерации «За доблестный труд».
«ПОЗиС» продолжает расширять линейку производства холодильного оборудования. Так, в текущем году освоено производство медицинских низкотемпературных морозильников, запущена в серию новая модель холодильников для хранения вакцин.
Благодаря компании «Технодинамика» во главе с Игорем Георгиевичем Насенковым на Казанском пороховом заводе и Казанском заводе точного машиностроения серьезно модернизированы производственные корпуса, что позволило кратно увеличить выпуск оборонной продукции.
«Казанькомпрессормаш» на зеленодольской площадке в текущем году введет уникальный комплекс мирового уровня по испытанию компрессорного оборудования, газотурбинных и электрических двигателей для отрасли СПГ.
Компанией «ТЭМПО» реализуется проект по созданию производственно-логистического хаба в Нижнекамске. Также запущен новый цех по производству комплектующих для грузовых автомобилей.
Компания «Хайер» ввела 6 высокотехнологичных заводов в Набережных Челнах и продолжает работу по развитию промышленного технопарка «Хайер». Это порядка 30 млрд рублей инвестиций.
Госкорпорация «Ростех» представлена в республике 20 предприятиями. Мы благодарны за совместную работу руководству «Ростеха» и лично Сергею Викторовичу Чемезову.
Основой развития промышленности является энергетический комплекс. За 10 лет в республике введены новые мощности на 1,7 гигаватта. Также «ТГК-16» продолжает модернизацию паровых турбин Нижнекамской ТЭЦ-1, «ТАНЕКО» завершает реконструкцию установленных энергетических котлоагрегатов для сжигания нефтяного кокса, компания «Татэнерго» провела большую работу по замене тепловых распределительных сетей Нижнекамска.
Важная задача — модернизация Набережночелнинской ТЭЦ.
Уважаемые коллеги!
Вопрос кадрового обеспечения является стратегической задачей как государства, так и работодателей.
В тесном взаимодействии с федеральным центром в республике создана и постоянно совершенствуется система подготовки кадров.
В среднем профессиональном образовании 18 организаций стали победителями федерального проекта «Профессионалитет», при непосредственном участии профильных предприятий — заказчиков рабочих кадров создается сеть ресурсных центров. Всего их 49. Компании обеспечили сопровождение процесса обучения преподавателями-практиками, непосредственно занятыми на производстве. К 2030 году планируем организовать еще 8 центров. Кроме того, создано два центра опережающей профессиональной подготовки.
В сфере высшего образования ключевую роль в подготовке кадров играют передовые инженерные школы. Предприятия — индустриальные партнеры формируют технические задания, предоставляют базы для практик и обеспечивают трудоустройство выпускников.
Отмечу, что крупный бизнес активно участвует в создании инфраструктуры для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров. Так, действуют корпоративный научно-технический центр «СИБУРа» и университетский кампус международного уровня «Высшая школа нефти» в Альметьевске.
Мы делаем ставку и на технологическое предпринимательство. Проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» и конкурс «Студенческий стартап» уже дали результат: победители из республики получили 1 079 грантов по 1 млн рублей каждый. Это будущие кадры для новой, инновационной экономики.
Важнейшим инструментом в формировании кадрового потенциала является целевой прием. В текущем году на портале «Работа в России» компании сформировали 2 255 предложений о заключении договоров о целевом обучении на 4 800 мест.
Призываю всех работодателей заблаговременно планировать и привлекать будущих работников, используя целевое обучение. Кроме того, поручаю Правительству республики обеспечить активное участие предприятий в формировании квалифицированного государственного задания на подготовку кадров по всем уровням образования, разработать и реализовать комплекс программ стажировок и практик для студентов и молодых специалистов на базе ведущих предприятий, стимулировать компании к созданию корпоративных учебных центров и программ переподготовки.
Мы также поддерживаем нашу фундаментальную науку: 5 вузов Татарстана являются участниками программы «Приоритет-2030» с общим объемом грантового финансирования порядка 2 млрд рублей, на восполнение кадрового дефицита нацелены 29 молодежных научных лабораторий, созданных в рамках нацпроекта «Наука и университеты».
Поручаю Правительству совместно с Академией наук, вузами и предприятиями обеспечить активное участие республики в национальных проектах технологического лидерства для создания центров компетенций в приоритетных направлениях: авиа-, вертолето-, автомобилестроения, радиоэлектроники, новых материалов и химии, сельского хозяйства, медицины, сформировать и запустить новые междисциплинарные исследовательские направления, включая беспилотные технологии, искусственный интеллект и биотехнологии, а также проработать вопрос введения этих дисциплин в образовательные программы всех уровней.
В условиях дефицита кадров ключевой задачей является повышение производительности труда. Необходимо максимально участвовать в соответствующих федеральных и республиканских проектах и мерах поддержки, внедрять на промпредприятиях элементы искусственного интеллекта и робототехнику. К 2030 году количество промышленных роботов в республике должно увеличиться в 4 раза.
Уважаемые депутаты!
Важнейший фактор макроэкономической стабильности и роста экономики — стимулирование инвестиционной активности.
За 5 лет в экономику и социальную сферу республики направлено 4,8 трлн рублей инвестиций. Сформирована развитая инвестиционная инфраструктура. Это эффективные особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», новая ОЭЗ «Зеленая долина», пять территорий опережающего развития и промышленные парки.
Необходимо продолжить развитие инфраструктуры для бизнеса, формируя новые точки роста, а также координированную работу всех уровней власти, предприятий и ресурсоснабжающих организаций по реализации инвестпроектов и мероприятий Плана по улучшению инвестиционного климата. Следует максимально сократить инвестиционно-строительный цикл, в том числе за счет продолжения совместно с Госкорпорацией «Росатом» проекта «Сквозной инвестиционный поток» и использования всеми муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями цифровых решений и платформ, в частности Единого кабинета согласований.
Уважаемые коллеги!
Малый и средний бизнес играет особую роль в социально-экономическом развитии нашей республики.
Несмотря на глобальные трансформации, бизнес в Татарстане продемонстрировал высокую адаптивность, количество субъектов МСП и численность занятых в них продолжают расти.
Успехи татарстанского предпринимательства — это не просто цифры в отчетах, а живые истории людей, которые своим трудом создают новые рабочие места, вносят вклад в экономику республики и меняют к лучшему свою жизнь и жизни многих других людей.
В Татарстане есть предприниматели, чьи истории вдохновляют. Среди них Радмила Белавина — многодетная мама — успешно развивает отечественное высокотехнологичное производство, которое известно по всей стране и экспортируется в 38 стран, предприниматель Ярослав Желонкин признан лучшим молодым промышленником года, Карина Пикулева начинала как самозанятый, а сегодня ее бренд стал одним из лучших в стране, Диля Хайруллина — социальный предприниматель и благотворитель — создает рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Некоторые из предпринимателей сегодня в этом зале. Попрошу их подняться. Желаем вам дальнейших успехов.
Уважаемые коллеги!
Особый приоритет — продовольственная безопасность.
Республика полностью обеспечена основными видами сельскохозяйственной продукции. Это прежде всего результат упорного труда наших сельчан, за что им — глубокие слова благодарности!
В текущем году намолочено 4,5 млн тонн зерна. Лидеры здесь — Буинский, Тетюшский и Арский районы, агрофирмы «Чистопольская», «Нармонка», «Кырлай», «Игенче» и «Вятские Зори». Аплодисменты нашим аграриям.
Традиционно большую поддержку АПК оказывают «Татнефть» и «ТАИФ», которые за 5 лет предоставили почти 600 тысяч тонн дизельного топлива по льготной цене. Хочу поблагодарить компании за помощь и в текущем году.
По объемам производства сельскохозяйственной продукции Татарстан — первый в Приволжском федеральном округе и в пятерке лидеров по России, много лет является лидером в стране по производству молока, занимает 2-е место по валовому сбору картофеля, 6-е место по производству сахарной свеклы. У нас одно из крупнейших поголовий крупного рогатого скота.
В республике ведется работа по созданию нового биотехнопарка, который будет крупнейшим в стране специализированным центром генетических исследований. Благодаря применению методов геномной селекции стоит задача к 2030 году довести уровень продуктивности коров до 10 тысяч кг молока.
Сегодня важно сделать упор на переработку сельхозпродукции. За 5 лет мы смогли увеличить загруженность комбинатов по переработке молока и мяса с 50% до 84%. Задача к 2030 году — выйти на 95%.
Развитие переработки — потенциал для роста экспорта сельхозпродукции. По итогам прошлого года более 70% экспорта состоит из сырья и продукции низкого передела. Важно переходить к экспорту продукции высокого передела.
Еще одно значимое направление для экспорта — халяльные продукты. Необходимо продолжать работу по развитию их производства.
Источником дохода для десятков тысяч семей, опорой деревень и сел являются личные подворья. В текущем году мы увеличили их поддержку из бюджета республики до 700 млн рублей.
Важно продолжить работу по поддержке инициативных людей в реализации их проектов, повышению деловой активности сельчан, а также дальнейшему развитию сельскохозяйственной кооперации. Принято решение о ежегодном выделении 200 млн рублей на поддержку кооперативов.
В республике сформирован целый класс крепких хозяйственников. Хочу отметить фермерские хозяйства Давлетова из Мензелинского района, Минеханова из Тукаевского, Петра Чурина из Чистопольского, Анселя Вафауллина из Ютазинского, Инзиля Вилданова из Апастовского, Нурсиля Тазмиева из Кукморского, Файзелхана Ахметзянова из Елабужского района.
Попрошу наших фермеров подняться. Спасибо вам и в вашем лице всем фермерам республики за ваш труд.
Отдельные слова благодарности от имени горожан хочу адресовать сельчанам за проведение ярмарок и обеспечение качественной натуральной продукцией.
Село — это фундамент, на котором строится не только экономическое, но и национальное благополучие всей республики. Именно в селе бережно хранятся и передаются из поколения в поколение язык, религия, национальные обычаи и культурные ценности. Подавляющее большинство наших проектов связано с развитием села. Мы будем продолжать работу в данном направлении.
Уважаемые коллеги!
Президентом страны поставлена стратегическая задача по ускоренному развитию отечественных цифровых решений, которые должны стать основой для трансформации всех отраслей.
В республике в последние годы ведется активная работа в этом направлении. Нами принято решение о реализации новой программы прорывных ИT-решений. Особое внимание будет уделено приоритетным проектам цифровизации в социальной сфере.
Кроме того, в республике ведется работа по оцифровке инженерных сетей. Это позволит быстрее устранять возникающие аварии и упростить процедуры, связанные с земельными участками. Запущена республиканская платформа искусственного интеллекта «ГосПромпт». В текущем году для учителей начнет работать интеллектуальный ассистент, способный решать рутинные задачи.
Необходимо также продолжить работу по привлечению инвестиций в ИT-отрасль. В ОЭЗ «Иннополис» открыто производство литийионных аккумуляторных батарей, готовятся к открытию заводы систем автоматизации теплоэнергетики и вакуумного технологического оборудования. Задача к 2030 году — довести уровень годовой выручки до 100 млрд рублей. В ИT-парке следует увеличить количество резидентов до тысячи.
Кроме того, сегодня в Татарстане действует 24 муниципальных ИT-парка. К 2030 году планируем довести их число до 40, создавая точки роста цифровой экономики во всех районах республики.
За 5 лет в Татарстане проведена большая работа по обеспечению населения доступом к высокоскоростному Интернету, особенно в сельской местности. Его получили более 3,5 тысячи социально значимых объектов и свыше тысячи сел. Уровень обеспеченности вырос с 83% до 97%. В текущем году благодаря поддержке Правительства России еще 176 сел получат доступ к скоростному Интернету.
Уважаемые коллеги!
Благодаря устойчивому развитию экономики, а также поддержке федерального центра по всей республике продолжается реализация национальных проектов и республиканских программ, главная цель которых — повышение качества жизни граждан.
За последние 5 лет проделан колоссальный объем работ: построено и капитально отремонтировано свыше 22 тысяч социальных объектов на 540 млрд рублей, введено более 15 млн кв. метров жилья. Четвертый год подряд объем введенного жилья превышает 3 млн кв. метров, свои жилищные условия улучшили более 600 тысяч семей.
Большая заслуга в этих цифрах нашего Президента Владимира Владимировича Путина, по поручениям которого реализуются различные меры поддержки — семейная, сельская, ИT-ипотека и другие.
Кроме того, в рамках республиканской социальной ипотеки получили ключи от квартир свыше 12 тысяч семей — врачей, педагогов, работников предприятий и других бюджетных отраслей, полностью решена проблема обманутых дольщиков по многоквартирным домам — восстановлены права более 3 тысяч человек.
Мы кардинально изменили подход к благоустройству, создавая не просто красивые, а главное, функциональные пространства. При этом особое внимание уделяется вовлечению жителей в процесс принятия решений. Это позволяет создавать действительно востребованные общественные пространства, отвечающие потребностям людей разных возрастов и интересов.
За 5 лет в рамках программы «Наш двор» по всей республике благоустроено 5 174 двора многоквартирных домов на общую сумму 54 млрд рублей, в которых проживают 1,5 млн человек. Созданы современные и безопасные пространства для отдыха, общения и воспитания детей. Обновленные дворы стали центрами притяжения для жителей всех возрастов.
За 10 лет в рамках государственных программ развития общественных пространств благоустроено 450 парков, скверов, бульваров и набережных во всех 45 муниципалитетах на общую сумму 33 млрд рублей.
Активно развиваются и коммерческие загородные проекты — глэмпинги, отели, базы отдыха, гостиничные комплексы. За 5 лет их число выросло с 6 до 62.
Все это способствует повышению качественного досуга наших жителей, а также активному развитию туризма. Только в прошлом году Татарстан посетили порядка 4,3 млн человек.
Сегодня у нас действует 48 республиканских программ, ими охвачены все городские округа и муниципальные районы Татарстана. В текущем году будет построено и отремонтировано 3 700 социальных объектов — школы, детские сады, поликлиники, молодежные, спортивные и культурные объекты. Их перечень дополнен строительством и капремонтом молочных кухонь, зданий силовых структур, помещений МФЦ, строительством ледовых арен в муниципальных районах.
Республиканские программы по повышению качества жизни будут продолжены. Крайне важно, чтобы строительство велось с учетом демографического прогноза и планов агломерационного развития. Все объекты должны эффективно функционировать и быть востребованными среди населения. Это зона ответственности глав районов.
Одна из самых серьезных и капиталоемких задач на ближайшие 5 лет — реализация республиканской программы по модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Эта сфера затрагивает практически каждого жителя республики. В текущем году на строительство и модернизацию коммунальных сетей будет направлено порядка 16 млрд рублей. Наша цель — обеспечить устойчивый опережающий ремонт сетей, кратное снижение аварий и сетевых потерь.
Ключевые факторы качества жизни в современном мире — доступность и мобильность. В дорожной сфере Татарстана за последние 5 лет построено и реконструировано 830 км дорог, капитально отремонтировано — порядка 5 тысяч.
При поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительства России дорожный каркас республики усилился новыми масштабными трассами. Это беспрецедентные капиталоемкие проекты: скоростная автомобильная дорога М-12 «Восток» с мостом через Волгу, обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму, автомобильная дорога Алексеевское — Альметьевск, вылетные трассы в Казани — реконструкция Горьковского шоссе и строительство Вознесенского тракта.
В текущем году будет построено и отремонтировано еще более 1,5 тысячи км дорожного полотна, ведется реконструкция автомобильной дороги М-7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном, а также строительство дороги в объезд поселка Сокуры. При поддержке Правительства страны принято решение о строительстве дублера Оренбургского тракта. Особое внимание будет также уделено ремонту улично-дорожной сети. На эти цели мы направим 35 млрд рублей.
Активно развивается воздушное сообщение: в Международном аэропорту «Казань» имени Г. Тукая ведется строительство нового терминала, рассчитанного на обслуживание 6 млн пассажиров. Данную работу нужно закончить уже в будущем году. А в «Бегишево» стоит задача завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Прошу Министерство транспорта держать этот проект на особом контроле.
По железной дороге стоят задачи проработать вопросы строительства новых платформ, а также вторых путей, их электрификации на наиболее нагруженных участках. Также продолжается строительство второй линии казанского метрополитена.
По речному транспорту — сегодня грузопоток по воде недостаточный — 33 млн тонн. Цель — к 2030 году увеличить отгрузку по воде до 50 млн тонн в год и интегрировать Татарстан в транспортный коридор «Север — Юг», в том числе через речную логистику. Поручаю Министерству транспорта провести всесторонний аудит речной инфраструктуры, проработать вопрос приведения в порядок причалов и подъездных путей.
В рамках развития наземного транспорта по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина к 2030 году не менее 85% городского транспорта должно быть не старше нормативного срока. За последние 5 лет в республике закуплено 463 новых автобуса и 72 троллейбуса. Следует обеспечить эффективную работу общественного транспорта, а также поддержку транспортного сообщения в сельской местности. Кроме того, необходимо проработать вопрос организации перехватывающих парковок для личного транспорта рядом со станциями метро и другими видами общественного транспорта.
Важно, чтобы все проекты по развитию дорог, железнодорожного, водного, воздушного транспорта были объединены в единую бесшовную транспортную систему, что обеспечит удобство и безопасность для граждан, новые возможности для бизнеса.
Уважаемые коллеги!
Сфера образования — фундамент, на котором строится будущее.
За последние годы в Татарстане проделана огромная работа, результаты которой видны в цифрах, а главное — в качественных изменениях образовательной среды республики. Татарстан достиг 100-процентной доступности дошкольного образования для детей всех возрастных категорий. За 5 лет построено 59 новых объектов дошкольного образования, 363 — капитально отремонтированы с общим объемом вложений 18 млрд рублей. Тысячи малышей получили возможность посещать современные, хорошо оборудованные детские сады.
Создание комфортной среды для детей — это забота о будущем. В детстве начинается формирование человека как личности, раскрываются таланты, закладываются знания, необходимые для жизни.
В сфере общего образования за последние 5 лет построено 48 новых школ — это беспрецедентные темпы школьного строительства в истории Татарстана, капитально отремонтированы 1 192 школьных объекта. Объем финансирования превысил 76 млрд рублей. В каждой из этих школ созданы условия для всестороннего развития детей, внедрены самые передовые образовательные технологии.
Большие надежды мы возлагаем на проект «Физико-математический прорыв». На его реализацию из бюджета республики ежегодно будет выделено более 250 млн рублей. Необходимо проработать вопрос распространения подходов, заложенных в основу данного проекта, на другие естественно-научные дисциплины, прежде всего на химию.
В планах — дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе создание сети школьных технопарков во всех муниципальных районах республики, где дети смогут осваивать новые технологии, реализация программы «Цифровая образовательная среда» по оснащению школ современным оборудованием и внедрению передовых образовательных технологий, создание республиканского Дома учителя, где педагоги смогут повышать квалификацию у лучших российских и мировых экспертов.
В целом необходимо продолжить работу по повышению авторитета и престижа профессии педагога.
Сегодня в зале — учителя, воспитатели, преподаватели, чей стаж работы превышает 30, 40 и даже 50 лет. Это Галина Назипова, Наталья Хапина, Антонина Сушенцева, Сания Зиннатуллина, Зухра Каримова, Муслима Гайнутдинова, Елена Сергеева и Нурфия Хайруллина. Попрошу педагогов подняться. В вашем лице хочу поблагодарить все педагогическое сообщество республики за труд!
В республике уделяется большое внимание вопросам защиты детства, развития и поддержки детей и подростков, созданию для них равных возможностей. За 5 лет у нас построено 37 объектов молодежной политики, 182 учреждения капитально отремонтированы на общую сумму 14 млрд рублей. В их числе — молодежные центры «СинЭнергия» в Алексеевском районе, «Киләчәк» в селе Тюлячи, «Вертолет» в Казани, «Чишмәле» в Новошешминске, «Орион» в Набережных Челнах, Центр психологической поддержки молодежи «Нур» в Альметьевске.
В обновленном виде начали работу детские оздоровительные лагеря «Мирас-Наследие» и «Мечта» в Зеленодольском, «Дубравушка» в Ютазинском районе и «Молодая гвардия» в Казани, ставший одним из флагманских летних лагерей республики.
Активная работа ведется в рамках Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», созданного по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Сегодня оно объединяет около 300 тысяч детей и наставников.
Необходимо продолжить системную и комплексную работу со всеми категориями молодежи, уделить особое внимание патриотическому воспитанию. Это вопрос безопасности страны, сохранения наших традиционных ценностей и связи поколений.
Уважаемые депутаты!
Фундамент любого общества — это, безусловно, здоровье нации.
Республика последовательно развивает доступную и качественную систему здравоохранения. С 2020 года в Татарстане существенно обновилась инфраструктура отрасли: построено более 300 новых медицинских объектов — больницы, поликлиники, ФАПы, капитально отремонтированы 586 медицинских учреждений, на что выделено 50 млрд рублей, закуплено свыше 40 тысяч единиц современного оборудования. Это беспрецедентные инвестиции в здоровье жителей республики.
Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. За прошедшие 5 лет в рамках диспансеризации количество осмотренных увеличилось почти в 5 раз и в прошлом году составило 1,5 млн человек. В рамках «Промышленной диспансеризации» без отрыва от производства свое здоровье смогли проверить свыше 300 тысяч работающих граждан. Благодаря работе пяти передвижных комплексов «Мобильная поликлиника» жители отдаленных сельских поселений получили 300 тысяч консультаций специалистов из центров высокотехнологичной медицинской помощи.
Положительные результаты мы видим в части профилактики и лечения сердечно-сосудистых и онкозаболеваний — за 5 лет удалось снизить смертность от болезней системы кровообращения на 15% и увеличить выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях, в оказании высокотехнологичной медицинской помощи — за последние 5 лет ее получили 160 тысяч жителей Татарстана, а также в развитии трансплантологии — выполнено более 800 операций по пересадке органов.
Все это — результат самоотверженной работы медицинского сообщества республики.
Мы пригласили в зал представителей благородной профессии. Это онколог Александр Киршин и анестезиолог Евгений Думаньян, которые проводят уникальные операции по спасению пациентов, Людмила Ермилова — участковый врач-педиатр из Спасского района, Нургаяз Мифтахутдинов — врач общей практики из Мамадышского района, медицинские сестры Венера Минсафина из Лениногорского и Нуриса Сабитова из Рыбно-Слободского районов, чей стаж работы превышает 40 лет.
Прошу медицинских работников подняться. Спасибо вам и в вашем лице всему медицинскому сообществу республики за труд!
Уважаемые коллеги!
Татарстан реализует комплексный подход к оказанию социальной поддержки населению, основанный на принципах адресности, доступности и эффективности. За последние годы мы существенно расширили меры поддержки семей с детьми, пожилых граждан, инвалидов и других категорий нуждающихся. Особое внимание уделяется развитию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Важным проектом является строительство «Дома Заботы» в Зеленодольске. Это направление должно быть на постоянном контроле.
Уважаемые депутаты!
За последние годы Татарстан совершил настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры.
За 5 лет в республике построено 220 спортивных объектов, 257 — прошли комплексную модернизацию на общую сумму 19 млрд рублей. Это позволило не только сохранить существующие спортивные сооружения, но и улучшить их качество и функциональность.
Значительно выросло число людей, занимающихся физической культурой и спортом. Только за 5 лет данный показатель увеличился с 51% до 66%.
В этом году в спорте высших достижений 25-летие отметил волейбольный «Зенит-Казань», который выиграл чемпионат России в тринадцатый раз, в хоккее на траве мужская команда «Динамо — Ак Барс» поднялась на высшую ступень пьедестала чемпионата страны уже в двадцать третий раз, а женская «Ак Барс — Динамо» стала пятикратным чемпионом России, ватерполисты «КОС-Синтез» и регбийная «Стрела — Ак Барс» завоевали все три главных трофея сезона. Представители команд сегодня здесь, попрошу их подняться.
Любой профессиональный спорт начинается с детского спорта. Детский тренер оказывает огромное влияние на судьбу каждого своего воспитанника. Такая работа требует огромной самоотдачи, терпения и любви к детям.
Сегодня мы пригласили сюда тренеров, которые всю свою жизнь посвятили любимому делу. Их стаж работы с детьми превышает 40 и даже 50 лет. Это тренеры по конькобежному спорту — Лидия Рубцова, по вольной борьбе — Минислам Саппаров, по боксу — Анвар Ильмухин, по футболу — Фаил Гараев, по легкой атлетике — Игорь Павлов. Попрошу тренеров подняться. Спасибо вам за ваш труд!
Уважаемые коллеги!
За последние годы в республике значительно модернизирована материально-техническая база отрасли культуры. За 5 лет построено 82 новых объекта культуры, 348 — капитально отремонтированы на 60 млрд рублей. Новым знаковым символом стало современное здание театра имени Галиасгара Камала.
В 2026 году Казань будет носить статус Культурной столицы исламского мира. Это открывает новые возможности для развития богатого культурного наследия республики.
В следующем году исполняется 140 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, 120 лет со дня рождения героя-поэта Мусы Джалиля. Их творчество актуально и сегодня. Наш общий долг — популяризировать наследие поэтов.
Всемирный конгресс татар выступил с инициативой объявить следующий год в рамках своей деятельности Годом Габдуллы Тукая. Поддерживаю это предложение.
В целом очень важно и дальше объединять наши усилия по сохранению идентичности татарского народа и продвижению его культурного кода, в том числе в цифровой среде.
Поручаю Правительству республики совместно с Академией наук внести соответствующие изменения в Программу сохранения национальной идентичности татарского народа, сделав акцент на ее продвижении.
Национальные традиции, культура, родной язык передаются из поколения в поколение через семью. Семья — это самый важный источник жизни для каждого человека. Она учит нас любить и уважать друг друга, дает нам силы преодолевать трудности. Семейные ценности и традиции — залог благополучного будущего нашего народа. Многодетные крепкие семьи — наша большая гордость!
Уважаемые татарстанцы!
Уважаемые депутаты!
Все достижения и успехи республики — заслуга многих поколений татарстанцев. И сегодня все мы продолжаем их дело.
Наша сила в величии исторического наследия, в единстве многонационального народа России, в наших крепких традициях и высоких духовных ценностях. Все это — прочная основа для дальнейшего развития и процветания Республики Татарстан, для новых больших побед и благополучного будущего нашей Родины!
Мы вместе! Мы можем! Победа будет за нами!".