Опубликован полный текст Послания Раиса Татарстана Госсовету РТ

В этом году в спорте высших достижений 25-летие отметил волейбольный «Зенит-Казань», который выиграл чемпионат России в тринадцатый раз, в хоккее на траве мужская команда «Динамо — Ак Барс» поднялась на высшую ступень пьедестала чемпионата страны уже в двадцать третий раз, а женская «Ак Барс — Динамо» стала пятикратным чемпионом России, ватерполисты «КОС-Синтез» и регбийная «Стрела — Ак Барс» завоевали все три главных трофея сезона. Представители команд сегодня здесь, попрошу их подняться.