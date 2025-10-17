Токаев раскритиковал глав спортфедераций на госфинансировании

«Необходимо активно внедрять практику неформального шефства подразделений МЧС над учебными заведениями. Спасатели могли бы внести существенный вклад и в продвижение в обществе здорового образа жизни, популяризацию спорта среди детей и молодежи. Этот вопрос имеет стратегическое значение, поскольку формирование сильного духом и физически здорового подрастающего поколения напрямую влияет на качество нашей нации в эпоху глобальных перемен. Министерство по чрезвычайным ситуациям могло бы поддерживать рабочие контакты со спортивными федерациями и активно работать в этом направлении. В целом, сегодня спортивные федерации превратились в структуры, где набирают авторитет и влияние. Многие из них возглавили представители крупного бизнеса и руководители государственных ведомств. Но, как выяснилось, предприниматели гораздо больше полагаются на государственное финансирование спорта, не желая вкладывать собственные средства в это важное для общества дело. Государственные служащие также рассматривают эти высокие общественные должности как инструмент личной рекламы, не осознавая подлинную значимость спорта. Есть среди них и те, кто успехи спортсменов выдают за свои собственные достижения. Пора положить конец этим негативным тенденциям. Следует тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию, поручаю эту работу администрации президента», — заметил глава государства.