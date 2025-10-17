Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев наградил ряд граждан за мужество и самоотверженность

Астана. 17 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Президент вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — говорится в сообщении.

Среди награжденных — спасатели, проявившие мужество и самоотверженность, нередко рискуя собственной жизнью.

Орденом «Айбын» І степени имени Сагадата Нурмагамбетова награжден:

Азимбаев Шинболат Берикович — оперативный дежурный управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области министерства по чрезвычайным ситуациям.

Орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:

Мергасимов Азимхан Айдарханович — начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям.

Орденом «Айбын» ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева:

Кубетаев Руслан Рустемович — командир отделения специализированной пожарной части № 2 управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям.

Орденом «Құрмет»:

Елеуов Ерлан Муратович — тракторист Донгулекского лесничества Бегеневского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват “Семей орманы” министерства экологии и природных ресурсов;

Жұмағалиев Арыстан Әуезұлы — командир отделения пожарной части № 4 Актюбинского филиала ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші»;

Кубенов Адилбек Жумабаевич — директор Западно-Казахстанского филиала «Ақ Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;

Куаналиев Амангельды Курмашевич — директор Атырауского филиала «Ақ Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;

Мухамбетжанов Сайлау Жумагулович — пожарный добровольного противопожарного формирования села Тугускен ГУ «Аппарат акима Жанааркинского района» области Улытау.

Медалью «Ерлігі үшін»:

Ахмедов Амиран Сулейманович — спасатель ГКП «Служба спасения города Алматы» Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы;

Ахметжанов Серикбай Барлыбаевич — фельдшер филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по городу Астане министерства по чрезвычайным ситуациям;

Бухал Андрей Анатольевич — пилот-инструктор АО «Казавиаспас» министерства по чрезвычайным ситуациям;

Демежанов Жанат Кадылбекович — командир отделения пожарного поста ТОО «ESK protection», город Алматы;

Жангаков Серик Хожахметович — спасатель ГКП «Служба спасения города Алматы» управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы;

Жолжаксынов Нуржан Турсынбекович — главный спасатель оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям;

Кубенов Тимур Корганбекович — фельдшер трассового медико-спасательного пункта «Казыгурт» филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по городу Шымкенту министерства по чрезвычайным ситуациям;

Максимов Игорь Владимирович — главный спасатель — специалист ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» министерства по чрезвычайным ситуациям;

Молдажанов Марат Зайзуллинович — рабочий лесопожарной станции Бескарагайского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват “Ертіс орманы” министерства экологии и природных ресурсов;

Павел Евгения Николаевна — руководитель ОО «Волонтерское движение LIDER.KZ», область Абай;

Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы — командир отделения пожарной части № 6 управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям;

Сейтжанов Жаныбек Ермекович — командир отделения пожарной части № 23 отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области министерства по чрезвычайным ситуациям.

Скопи Артем Алексеевич — руководитель ОО «Федерация альпинизма города Алматы».

Медалью «Ерен еңбегі үшін»:

Бекбаулова Ержан Мухатаевна — главный эксперт комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям;

Бердашев Замир Амангельдинович — директор Уральского филиала ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші», Западно-Казахстанская область;

Жаймағамбетов Сырым Бисенбайұлы — заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области министерства по чрезвычайным ситуациям;

Мыскин Павел Анатольевич — начальник военизированной аварийно-спасательной службы КГП «Метрополитен города Алматы»;

Прошкина Ирина Ивановна — сливщик-наливщик филиала «Заря» РГП «Резерв» комитета по государственным материальным резервам министерства по чрезвычайным ситуациям;

Силинский Геннадий Юрьевич — заместитель директора Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;

Смамбаев Султан Балтаевич — начальник Костанайской негосударственной противопожарной службы филиала «Многофункциональный центр обслуживания» АО «НК “Қазақстан темір жолы”;

Сулейменов Аманжол Ауельнурович — руководитель Есикского производственно-эксплуатационного отдела филиала «Иле Алатауское территориальное эксплуатационное техническое управление» ГУ «Казселезащита» министерства по чрезвычайным ситуациям;

Тобагабулов Абдурахман Бакитжанович — генеральный директор ТОО «Аварийно-спасательная служба “Серіктес”, Карагандинская область.