Токаев наградил ряд граждан за мужество и самоотверженность

«Президент вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — говорится в сообщении.
Среди награжденных — спасатели, проявившие мужество и самоотверженность, нередко рискуя собственной жизнью.
Орденом «Айбын» І степени имени Сагадата Нурмагамбетова награжден:
Азимбаев Шинболат Берикович — оперативный дежурный управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области министерства по чрезвычайным ситуациям.
Орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:
Мергасимов Азимхан Айдарханович — начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям.
Орденом «Айбын» ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева:
Кубетаев Руслан Рустемович — командир отделения специализированной пожарной части № 2 управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям.
Орденом «Құрмет»:
Елеуов Ерлан Муратович — тракторист Донгулекского лесничества Бегеневского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват “Семей орманы” министерства экологии и природных ресурсов;
Жұмағалиев Арыстан Әуезұлы — командир отделения пожарной части № 4 Актюбинского филиала ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші»;
Кубенов Адилбек Жумабаевич — директор Западно-Казахстанского филиала «Ақ Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;
Куаналиев Амангельды Курмашевич — директор Атырауского филиала «Ақ Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;
Мухамбетжанов Сайлау Жумагулович — пожарный добровольного противопожарного формирования села Тугускен ГУ «Аппарат акима Жанааркинского района» области Улытау.
Медалью «Ерлігі үшін»:
Ахмедов Амиран Сулейманович — спасатель ГКП «Служба спасения города Алматы» Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы;
Ахметжанов Серикбай Барлыбаевич — фельдшер филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по городу Астане министерства по чрезвычайным ситуациям;
Бухал Андрей Анатольевич — пилот-инструктор АО «Казавиаспас» министерства по чрезвычайным ситуациям;
Демежанов Жанат Кадылбекович — командир отделения пожарного поста ТОО «ESK protection», город Алматы;
Жангаков Серик Хожахметович — спасатель ГКП «Служба спасения города Алматы» управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы;
Жолжаксынов Нуржан Турсынбекович — главный спасатель оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям;
Кубенов Тимур Корганбекович — фельдшер трассового медико-спасательного пункта «Казыгурт» филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по городу Шымкенту министерства по чрезвычайным ситуациям;
Максимов Игорь Владимирович — главный спасатель — специалист ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» министерства по чрезвычайным ситуациям;
Молдажанов Марат Зайзуллинович — рабочий лесопожарной станции Бескарагайского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват “Ертіс орманы” министерства экологии и природных ресурсов;
Павел Евгения Николаевна — руководитель ОО «Волонтерское движение LIDER.KZ», область Абай;
Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы — командир отделения пожарной части № 6 управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области министерства по чрезвычайным ситуациям;
Сейтжанов Жаныбек Ермекович — командир отделения пожарной части № 23 отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области министерства по чрезвычайным ситуациям.
Скопи Артем Алексеевич — руководитель ОО «Федерация альпинизма города Алматы».
Медалью «Ерен еңбегі үшін»:
Бекбаулова Ержан Мухатаевна — главный эксперт комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям;
Бердашев Замир Амангельдинович — директор Уральского филиала ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші», Западно-Казахстанская область;
Жаймағамбетов Сырым Бисенбайұлы — заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области министерства по чрезвычайным ситуациям;
Мыскин Павел Анатольевич — начальник военизированной аварийно-спасательной службы КГП «Метрополитен города Алматы»;
Прошкина Ирина Ивановна — сливщик-наливщик филиала «Заря» РГП «Резерв» комитета по государственным материальным резервам министерства по чрезвычайным ситуациям;
Силинский Геннадий Юрьевич — заместитель директора Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»;
Смамбаев Султан Балтаевич — начальник Костанайской негосударственной противопожарной службы филиала «Многофункциональный центр обслуживания» АО «НК “Қазақстан темір жолы”;
Сулейменов Аманжол Ауельнурович — руководитель Есикского производственно-эксплуатационного отдела филиала «Иле Алатауское территориальное эксплуатационное техническое управление» ГУ «Казселезащита» министерства по чрезвычайным ситуациям;
Тобагабулов Абдурахман Бакитжанович — генеральный директор ТОО «Аварийно-спасательная служба “Серіктес”, Карагандинская область.