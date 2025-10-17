Ричмонд
Местонахождение Сары Назарбаевой раскрыл советник первого президента Казахстана

АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Советник — пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай обратился к казахстанцам и СМИ.

Источник: Официальный сайт президента РК

В последнее время в некоторых СМИ, а также социальных сетях распространяются различные предположения и недостоверные сведения касающиеся состояния здоровья и местонахождения Сары Алпысовны Назарбаевой, сказал он.

В связи с этим считаю необходимым разъяснить: Сара Назарбаева с апреля месяца проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан в городе Алматы. Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов.

написал Айдос Укибай

Он попросил представителей СМИ и пользователей соцсетей проявлять корректность и уважение. А также не использовать имя Сары Алпысовны для создания спекуляций или попыток привлечь внимание к непроверенной информации.