Местонахождение Сары Назарбаевой раскрыл советник первого президента Казахстана

В последнее время в некоторых СМИ, а также социальных сетях распространяются различные предположения и недостоверные сведения касающиеся состояния здоровья и местонахождения Сары Алпысовны Назарбаевой, сказал он.
В связи с этим считаю необходимым разъяснить: Сара Назарбаева с апреля месяца проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан в городе Алматы. Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов.
Он попросил представителей СМИ и пользователей соцсетей проявлять корректность и уважение. А также не использовать имя Сары Алпысовны для создания спекуляций или попыток привлечь внимание к непроверенной информации.