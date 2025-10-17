Нижегородский департамент образования возглавила Ирина Борякова

Она прошла путь от старшей вожатой до директора одной из самых крупных нижегородских школ — № 131 в «Цветах». Принял решение назначить директором департамента образования Ирину Александровну Борякову.
«Ирина Александровна занималась запуском школы-новостройки от этапа строительства до полноценного функционирования, за пять лет количество учеников увеличилась почти в 2,5 раза, а трудовой коллектив — в 3,5 раза», — подчеркнул Шалабаев.
Он также добавил, что эта школа славится медалистами, а в 2024 году одна из ее выпускниц набрала 300 баллов на ЕГЭ. Мэр выразил уверенность в том, что Борякова на ура справится с новыми задачами на уровне города, «сохранив все то лучшее, что создал ее предшественник Владимир Павлович Радченко».
Напомним, Владимир Радченко скоропостижно скончался в августе 2025 года. И.о. главы департамента некоторое время была Марина Гладышева.