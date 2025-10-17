Ричмонд
Выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа неслучаен, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 17 окт — РИА Новости. Выбор Будапешта как места проведения предстоящего разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа неслучаен и не обрадует всех в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Источник: AP 2024

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.

«Я особенно счастлив, что выбрали наших венгерских друзей в качестве принимающей стороны. Я не уверен, что это вызовет большую радость в других европейских центрах, как это вызвало в Белграде. Но что поделать, уверен, что и это место выбрано неслучайно», — заявил Вучич журналистам в пятницу и добавил, что в понедельник или среду проведет встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном, с которым накануне разговаривал по телефону.

