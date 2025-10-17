Выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа неслучаен, заявил Вучич

«Я особенно счастлив, что выбрали наших венгерских друзей в качестве принимающей стороны. Я не уверен, что это вызовет большую радость в других европейских центрах, как это вызвало в Белграде. Но что поделать, уверен, что и это место выбрано неслучайно», — заявил Вучич журналистам в пятницу и добавил, что в понедельник или среду проведет встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном, с которым накануне разговаривал по телефону.