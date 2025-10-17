Сплоченность: что обсудили во второй день Ферганского форума мира

В ходе сессий эксперты не раз подчеркивали, что управлять водными ресурсами нужно на основе взаимного уважения интересов, компромиссов, суверенного равенства. Так Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан уже решили ряд острых вопросов, например, по Андижанскому и Касан-Сайскому водохранилищу между Кыргызстаном и Узбекистаном или по водохранилищу Барки-Тоджик между Узбекистаном и Таджикистаном.