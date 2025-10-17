Сплоченность: что обсудили во второй день Ферганского форума мира

Во второй день ферганского форума наряду с темой единства обсуждались также проблемы «отцов и детей» в условиях глобальных изменений, женское лидерство, климатические изменения и водопользование.
На церемонии открытия Дня «Ынтымак» выступила заместитель премьер-министра и председатель Комитета семьи и женщин Узбекистана Зулайхо Махкамова. Она заострила внимание на проблеме нехватки ресурсов и водной безопасности.
Изменение климата, дефицит водных ресурсов и растущая конкуренция за природные ресурсы создают серьезные вызовы для устойчивого развития ЦА. Однако можно воспринимать эти проблемы не только как угрозу, но и как возможность для укрепления сотрудничества и взаимного доверия.
В ходе сессий эксперты не раз подчеркивали, что управлять водными ресурсами нужно на основе взаимного уважения интересов, компромиссов, суверенного равенства. Так Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан уже решили ряд острых вопросов, например, по Андижанскому и Касан-Сайскому водохранилищу между Кыргызстаном и Узбекистаном или по водохранилищу Барки-Тоджик между Узбекистаном и Таджикистаном.
Тем не менее нехватка водных ресурсов по-прежнему остается одной из злободневных тем ЦА.
Если брать ситуацию в разрезе именно Ферганской долины, то водные ресурсы данной области в основном формируются в горных районах Кыргызстана, где ключевыми водными артериями являются реки Нарын и Карадарья, которые, объединяясь на территории Узбекистана, образуют крупную реку Сырдарья, а также обширную сеть малых рек.
За последнее десятилетие объем водных ресурсов здесь в результате изменения климата сократился примерно на 3% в среднегодовом значении, заявил замдиректора Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии ЦА Шерзод Муминов.
По его словам, сегодня водные ресурсы долины в основном используют для орошения в сельском хозяйстве. При этом за последние 5 лет водозабор на орошение сократился примерно на 2,5%.
По большей части это связано с внедрением водосберегающих технологий орошения.
Сегодня на более 75 тысячах орошаемых площадях долины внедрены такие водосберегающие технологии орошения, как капельное орошение, дождевание
и т. д.На этих площадях удалось снизить расходы воды в среднем на 45−50%, минеральных удобрений — на 25−30%, горюче-смазочных материалов — 30−35%, затраты труда — 20%. При этом урожайность сельхоз культур в среднем выросла на 30%
Он также проинформировал участников форума о создании специальной региональной сети по вопросам экологии и водного хозяйства в Узбекистане, предложил открыть молодежную сеть «Молодежь Ферганской долины за воду» и сформировать специальный документ для предстоящего Всемирного водного форума в Эр-Рияде.
Директор Бассейного управления водных ресурсов «Карадарья, Сырдарья, Амударья» Мирзали Асатов предложил создать малые бассейные советы.
У каждой реки есть свои особенности. Они сильно отличаются. Необходимо составлять бассейный план, который затем Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан смогут объединить и таким образом решать любой бассейный вопрос.
Однако никакие инициативы не смогут быть реализованными без людей — молодых активистов, квалифицированных специалистов, осознанных граждан.
Первый замдиректора ИСМИ Узбекистана Акрамжон Неъматов отметил, что в укреплении сплоченности между странами ЦА большую роль играет и молодое поколение — только на территории Ферганской долины молодежь до 30 лет составляет порядка 60%.
На 2025 год в Ферганской долине проживает около 17 млн человек, то есть 20% от всех жителей Центральной Азии. Ежегодно численность населения растет примерно на 330 тысяч человек.
Поэтому, считают спикеры форума, рост демографии — это стратегический ресурс устойчивого развития в регионе, в особенности, если речь идет о молодом поколении.
Для молодежи необходимо создать доверительную среду, построить «мост» между поколениями, где старшие могли бы стать партнерами или наставниками для начинающих спецов.
Директор Центра социальной защиты и образования «Белый парус» в Узбекистане Шахзода Якубджанова выразила уверенность, что проблема «отцов и детей» будет всегда, ведь время не стоит на месте — появляются новые инновации, правила, законы, однако молодые люди зачастую не просчитывают риски, для этого им необходим жизненный опыт.
Они летят вперед, как поезд. Но всегда нужен кто-то, кто сможет остановить этот локомотив или повернуть его на верный путь. Таким учителем и должно быть старшее поколение.
Кроме того, в ходе сессии предложили до конца года в Узбекистане провести международный форум «Молодежь за мир».