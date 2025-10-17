Депутаты 20−26 октября будут работать в избирательных округах

Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц, продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на социально значимые товары на объектах торговли, в организациях сети Белкоопсоюза и аптеках.
Депутаты также примут участие в добровольной общественной акции «Дай лесу новае жыццё!» и республиканском субботнике по озеленению, благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, знаковых объектов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны.
Кроме того, в ходе реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества состоится ряд мероприятий по линии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, а также Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.