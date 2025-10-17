Ричмонд
Кардинал Гуджеротти посетит Беларусь для участия в торжествах к 100-летию Пинской епархии

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святом Престоле Юрий Амбразевич 16 октября встретился с префектом Дикастерии по делам Восточных церквей кардиналом Клаудио Гуджеротти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

Источник: МИД

«Клаудио Гуджеротти на следующей неделе посетит Беларусь для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 100-летию Пинской епархии», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Беларусью и Святым Престолом по направлениям, находящимся в компетенции кардинала Гуджеротти.

В ходе встречи посол передал кардиналу подарок в адрес Папы Римского Льва XIV от имени Президента Республики Беларусь по случаю юбилея Святого Отца, а также оригинал личного послания главы белорусского государства.

Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в Беларуси с 2011 по 2015 годы. Дикастерия по делам Восточных церквей, ранее известная как Конгрегация по делам Восточных церквей, создана в 1573 году. Это одна из шестнадцати Дикастерий Римской курии, которая занимается Восточными католическими церквями.