Влах: «Сердце Молдовы» исключили из политической жизни на основании фейковых публикаций

Подчёркиваю: партия была ограничена в возможности участия в политической жизни только на основании фейковых публикаций и неподтверждённых подозрений. Это беспрецедентный случай в истории страны!
Она также заявила, что представители Службы информации и безопасности (СИБ) «признали, что между обысками у людей Шора, переводами из российского банка и финансированием “Сердца Молдовы” нет никакой связи». Однако «власть организовала публикацию фейковых новостей, а ЦИК на основе фейков» начал процесс снятия политсилы с выборов.
Важно подчеркнуть и то, что ограничение деятельности партии ввели на основании спорного закона, принятого всего за несколько месяцев до выборов. Это противоречит международным стандартам, которые запрещают менять избирательные правила накануне голосования. Все эти факты также отметили международные наблюдатели в своих отчётах.
Теперь власти страны намерены ограничить деятельность партии на 12 месяцев, соответствующее решение суд должен принять 20 октября.
Президент Майя Санду в таких случаях говорит, что это является важным тестом для молдавской юстиции. Система покажет, способна ли она противостоять попыткам политического влияния. Мы надеемся, что суд примет справедливое решение, основанное на фактах, а не на фейках, не имеющих отношения к реальности.
Она призвала граждан следить за процессом в Апелляционной палате, поскольку это дело «крайне важно для будущего демократии в Республике Молдова».
Накануне представители политсилы встретились с дипломатами американского посольства. Ирина Влах передала дипломатам официальное обращение с подробным изложением фактов злоупотреблений в отношении партии, а также призывом к посольству «внимательно следить за беспрецедентной ситуацией, в которой оказалась политсила и которая является грубой атакой против демократии».
Запрет деятельности партии «Сердце Молдовы»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании 17 сентября рассмотрела жалобы двух партий против партии «Сердце Молдовы» и Патриотического избирательного блока. В результате ЦИК вынесла «Сердцу Молдовы» предупреждения о нарушении правовых положений о финансировании политических партий и обратилась в Министерство юстиции с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности политсилы.
В партии «Сердце Молдовы» назвали данное решение нарушением и заявили, что оно будет обжаловано. После этого Апелляционная палата Кишинева удовлетворила просьбу представителя партии Фадея Нагачевского о проверке конституционности положений закона о политических партиях.
В четверг, 25 сентября, Конституционный суд счел недопустимым обращение политформирования и не принял его к рассмотрению. В тот же день Апелляционная палата Кишинева вынесла решение о приостановлении деятельности партии «Сердце Молдовы» сроком на 12 месяцев.