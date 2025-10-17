Влах: «Сердце Молдовы» исключили из политической жизни на основании фейковых публикаций

Важно подчеркнуть и то, что ограничение деятельности партии ввели на основании спорного закона, принятого всего за несколько месяцев до выборов. Это противоречит международным стандартам, которые запрещают менять избирательные правила накануне голосования. Все эти факты также отметили международные наблюдатели в своих отчётах.