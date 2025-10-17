Ричмонд
Экс-глава Молдавии отказался открывать первое заседание нового парламента

КИШИНЁВ, 17 окт — РИА Новости. Бывший президент Молдавии, 83-летний лидер партии коммунистов Владимир Воронин отказался открывать первое заседание парламента XII созыва, заявив, что новый состав депутатов «не отражает реальные предпочтения общества», соответствующее заявление опубликовано на сайте молдавской компартии.

Источник: © РИА Новости

В пятницу вышел указ президента Молдавии Майи Санду о созыве нового парламента 22 октября. Накануне Конституционный суд страны утвердил результаты парламентских выборов, согласно которым партия «Действие и солидарность» (ПДС) получила 55 мандатов, Патриотический блок — 26, партия «Альтернатива» — 8, «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть мест. По регламенту старейший депутат должен открывать первое заседание.

«Почему я в качестве старейшины не буду открывать первое заседание этого парламента? Потому что он не отражает реальные предпочтения молдавского общества. Через административный ресурс, давление на оппозицию, пропаганду и манипуляции власть захватила группировка, ответственная за ужасающую ситуацию в стране», — говорится в заявлении Воронина.

Лидер молдавских коммунистов обвинил правящую партию в углублении социального раскола, милитаризации и экономическом спаде. «Идеологический террор привёл к общественному расколу, которого ещё не было. Милитаризация и рост военных расходов вымывают средства из социальных программ и порождают страх перед войной», — отметил экс-президент.

Воронин также заявил, что при действующей власти около 40% граждан живут в бедности, а внешний долг Молдовы вырос до уровня, «угрожающего суверенитету». «Так могу ли я, после двух президентских и одиннадцати депутатских мандатов, открывать парламент, сформированный по результатам “частично свободных” и “частично демократичных” выборов? Нет», — подытожил лидер коммунистов.

Владимир Воронин занимал пост президента Молдавии в 2001—2009 годах и возглавляет молдавскую компартию с момента её основания.

По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.

В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.️

