Экс-глава Молдавии отказался открывать первое заседание нового парламента

В пятницу вышел указ президента Молдавии Майи Санду о созыве нового парламента 22 октября. Накануне Конституционный суд страны утвердил результаты парламентских выборов, согласно которым партия «Действие и солидарность» (ПДС) получила 55 мандатов, Патриотический блок — 26, партия «Альтернатива» — 8, «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть мест. По регламенту старейший депутат должен открывать первое заседание.
«Почему я в качестве старейшины не буду открывать первое заседание этого парламента? Потому что он не отражает реальные предпочтения молдавского общества. Через административный ресурс, давление на оппозицию, пропаганду и манипуляции власть захватила группировка, ответственная за ужасающую ситуацию в стране», — говорится в заявлении Воронина.
Лидер молдавских коммунистов обвинил правящую партию в углублении социального раскола, милитаризации и экономическом спаде. «Идеологический террор привёл к общественному расколу, которого ещё не было. Милитаризация и рост военных расходов вымывают средства из социальных программ и порождают страх перед войной», — отметил экс-президент.
Воронин также заявил, что при действующей власти около 40% граждан живут в бедности, а внешний долг Молдовы вырос до уровня, «угрожающего суверенитету». «Так могу ли я, после двух президентских и одиннадцати депутатских мандатов, открывать парламент, сформированный по результатам “частично свободных” и “частично демократичных” выборов? Нет», — подытожил лидер коммунистов.
Владимир Воронин занимал пост президента Молдавии в 2001—2009 годах и возглавляет молдавскую компартию с момента её основания.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.️