Вениамин Кондратьев в Староминском районе: «Мы не против бизнеса, но автобусов должно быть достаточно»

Тема медицины тоже вызвала бурное обсуждение. Жители рассказали о длинных очередях и нехватке узких специалистов. Губернатор напомнил, что край ежегодно закупает современное оборудование для больниц, но техника бесполезна без врачей. Он поручил вице-губернатору Анне Миньковой проконтролировать, как работает программа «Земский доктор». «Нужно посмотреть, почему система дает сбой в муниципалитете, проверить работу всего муниципального здравоохранения, чтобы детально разобраться в проблеме», — добавил глава региона. Не остались без внимания и многодетные семьи. Врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник пояснил, что при отсутствии свободных участков под строительство таким семьям выплачивают компенсацию — до 300 тысяч рублей, которые можно направить на покупку жилья или строительство дома.