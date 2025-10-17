Вениамин Кондратьев в Староминском районе: «Мы не против бизнеса, но автобусов должно быть достаточно»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провёл встречу с активом Староминского района, где обсудил, как сделать жизнь местных жителей комфортнее, а экономику — устойчивее. Он сообщил, что в этом году краевые власти направят в район почти 1,5 миллиарда рублей, которые пойдут на обновление инфраструктуры, поддержку сельского хозяйства, развитие спорта, культуры и образования.
По словам главы региона, у муниципалитета есть все шансы стать одной из динамично развивающихся территорий края. Несмотря на непростой год для аграриев, когда урожай пострадал от засухи, экономика здесь держится за счёт стабильной работы перерабатывающих предприятий и торговли. Кондратьев отметил, что важно не просто поддерживать производство, но и добиваться, чтобы жители чувствовали реальные изменения в повседневной жизни.
Первый замгубернатора Игорь Галась сообщил, что район участвует в 13 краевых госпрограммах, а за последние пять лет объём привлечённых средств вырос более чем в два раза. В планах — привлечь до 64,6 миллиарда рублей инвестиций и обеспечить рост ключевых отраслей экономики на 14%.
Исполняющий обязанности вице-губернатора Александр Руппель добавил, что Староминский район уже три года подряд бьёт собственные рекорды по инвестициям. По темпу их роста он занимает 12 место в крае. За полтора года здесь заключили четыре крупных соглашения, в том числе в сферах логистики и агропереработки. Малый и средний бизнес занимает более 87% экономики района, что является показателем выше среднекраевого.
Особое внимание на встрече уделили сельскому хозяйству. По словам Андрея Коробки, вице-губернатора по аграрной политике, кукурузные и пшеничные поля серьёзно пострадали от засухи. Однако для фермеров предусмотрены льготные кредиты и отсрочки, чтобы они могли сохранить хозяйства. Поддержка касается и других направлений — от садоводства до рыбоводства. Власти компенсируют до 50% затрат на развитие этих отраслей.
Сами жители подняли вопрос, который касается каждого — нехватку общественного транспорта. Люди пожаловались, что автобусы ходят редко, а в некоторые сёла не добраться вовсе. Кондратьев поручил администрации района за месяц выработать конкретное решение.
«В Староминском районе нет муниципального перевозчика. Значит местной администрации нужно либо создавать свое автотранспортное предприятие, либо активно работать с частниками — расширять сеть маршрутов. Мы не против бизнеса, но автобусов должно быть достаточно, чтобы обеспечивать потребность населения», — пояснил губернатор.
Тема медицины тоже вызвала бурное обсуждение. Жители рассказали о длинных очередях и нехватке узких специалистов. Губернатор напомнил, что край ежегодно закупает современное оборудование для больниц, но техника бесполезна без врачей. Он поручил вице-губернатору Анне Миньковой проконтролировать, как работает программа «Земский доктор». «Нужно посмотреть, почему система дает сбой в муниципалитете, проверить работу всего муниципального здравоохранения, чтобы детально разобраться в проблеме», — добавил глава региона. Не остались без внимания и многодетные семьи. Врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник пояснил, что при отсутствии свободных участков под строительство таким семьям выплачивают компенсацию — до 300 тысяч рублей, которые можно направить на покупку жилья или строительство дома.