Сергей Лесь подал апелляцию на решение об аресте

Днем накануне в Геленджике состоялось предварительное заседание по другому делу, связанному с семьей Сергея Леся. Прокуратура и федеральные ведомства требуют национализировать 130 объектов недвижимости, включая 10 земельных участков и 11 зданий, принадлежащих родственникам главы района. Заседание проходило в закрытом режиме. Среди ответчиков — несколько фигурантов уголовных дел, возбужденных ранее в отношении жителей Крымского района, в рамках которых, по данным источников, был задержан и сам Сергей Лесь.