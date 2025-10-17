Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа

«Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном саммите РФ и США в Венгрии.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
