Что пишут мировые СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа 16 октября

Российская сторона оценила беседу как «предельно откровенную» и «доверительную». По словам Юрия Ушакова, помощника президента РФ, хотя в разговоре обсуждался ряд тем, акцент был сделан на украинском кризисе. Путин отметил, что российская сторона владеет стратегической инициативой, а киевский режим прибегает к террористическим методам, на что Москва вынуждена давать ответ. Также российский президент заверил главу Белого дома в том, что поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk не изменят ситуации на поле боя, но нанесут серьезный ущерб отношениям России и США.
Американская сторона оценила беседу как «продуктивную» и предположила, что она «может привести к миру». Трамп после разговора с Путиным заявил, что, несмотря на значительные запасы ракет Tomohawk в США, страна не может «истощать» свои ресурсы. Кроме того, он отказался от идеи проведения личной двусторонней встречи Путина с Зеленским, отметив, что отношения между ними остаются напряженными. Но он допустил проведение «косвенных» встреч. Также Трамп сказал, что пока «неподходящее» время для ужесточения санкций в отношении России.
В итоге стороны договорились о проведении второго саммита в Будапеште. Официальные представители Москвы, Вашингтона и Будапешта заверили, что подготовка к нему уже началась.
Bloomberg
И Украина, и Россия пытаются воспользоваться моментом после «Саммита мира» в Египте, который привел к прекращению огня между ХАМАС и Израилем — хотя и с противоположными целями. Зеленский рассчитывал, что растущее недовольство Трампа Путиным поможет усилить давление на Москву, которому Белый дом до сих пор сопротивлялся.
CBC News
Превознося себя как посредника в прекращении огня в Газе, Трамп обратил внимание на конфликт, который, как он неоднократно хвастался, закончится в первый же день его возвращения на пост президента — конфликт России и Украины.
Axios
Зеленский в последние дни был очень оптимистичен в отношении своей встречи с Трампом и готовности президента поставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Но после приземления на авиабазе Эндрюс Зеленский и его команда были удивлены заявлением Трампа о том, что он поговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — наименее дружественной к Украине стране в Европейском союзе.
Independent
Зеленский надеялся на усиление поддержки со стороны Трампа, но «прогресс» последних недель, похоже, сведен на нет «продуктивным» телефонным разговором между президентами России и США.
Die Zeit
Украинцы были застигнуты врасплох объявлением о возможной встрече Трампа и Путина.
К тому же европейцев может оскорбить то, что в качестве места для двусторонней встречи выбрана Венгрия — самый непокорный член Евросоюза, — а другие европейские страны опять оставили ни с чем.
Orlando News
Трамп перед встречей с Зеленским в пятницу в Белом доме дал понять, что не готов согласиться на продажу Киеву ракетной системы дальнего радиуса действия Tomahawk, в которой, по словам украинцев, они отчаянно нуждаются.
Reuters
С момента вступления в должность в январе Трамп регулярно угрожал действиями против России, но каждый раз откладывал эти шаги после общения с Путиным.
CNN
За девять месяцев второго президентства Трампа Кремль понял, что личное участие и возможность краткосрочной победы могут быть столь же эффективными, как и любой болезненный компромисс.
The Telegraph
Предоставление Орбану возможности участвовать в мирном саммите — это не только награда за лояльность, но и стимул для Белого дома сделать движение MAGA глобальным. Кроме того, это возможность позлить либералов в ЕС и за его пределами.
Hír TV
Выбор Венгрии — результат последовательной трехлетней политики, заявил Орбан. С момента возвращения Трампа в Белый дом вокруг него формируется глобальная сеть лидеров государств, стремящихся к мирным решениям всех вооруженных конфликтов.
Sky News
Москва хочет вернуть Трампа на свою сторону. Если Будапешт состоится, то Трамп получит то, чего хочет: телевизионный момент, который послужит очередной иллюстрацией его миротворческого президентства.
Уже можно видеть его улыбку.