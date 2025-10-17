Ричмонд
Что пишут мировые СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа 16 октября

В четверг, 16 октября, состоялся восьмой за последние восемь месяцев разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Он длился два с половиной часа, стал самым продолжительным из всех и привел к конкретным договоренностям: в следующие две недели запланирована личная встреча двух лидеров.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Российская сторона оценила беседу как «предельно откровенную» и «доверительную». По словам Юрия Ушакова, помощника президента РФ, хотя в разговоре обсуждался ряд тем, акцент был сделан на украинском кризисе. Путин отметил, что российская сторона владеет стратегической инициативой, а киевский режим прибегает к террористическим методам, на что Москва вынуждена давать ответ. Также российский президент заверил главу Белого дома в том, что поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk не изменят ситуации на поле боя, но нанесут серьезный ущерб отношениям России и США.

Американская сторона оценила беседу как «продуктивную» и предположила, что она «может привести к миру». Трамп после разговора с Путиным заявил, что, несмотря на значительные запасы ракет Tomohawk в США, страна не может «истощать» свои ресурсы. Кроме того, он отказался от идеи проведения личной двусторонней встречи Путина с Зеленским, отметив, что отношения между ними остаются напряженными. Но он допустил проведение «косвенных» встреч. Также Трамп сказал, что пока «неподходящее» время для ужесточения санкций в отношении России.

В итоге стороны договорились о проведении второго саммита в Будапеште. Официальные представители Москвы, Вашингтона и Будапешта заверили, что подготовка к нему уже началась.

Bloomberg

И Украина, и Россия пытаются воспользоваться моментом после «Саммита мира» в Египте, который привел к прекращению огня между ХАМАС и Израилем — хотя и с противоположными целями. Зеленский рассчитывал, что растущее недовольство Трампа Путиным поможет усилить давление на Москву, которому Белый дом до сих пор сопротивлялся.

Однако намерение Трампа провести вторую встречу с Путиным подрывает усилия Украины.

CBC News

Превознося себя как посредника в прекращении огня в Газе, Трамп обратил внимание на конфликт, который, как он неоднократно хвастался, закончится в первый же день его возвращения на пост президента — конфликт России и Украины.

Но параллели проводить не стоит: у США нет такого количества рычагов влияния на Россию, как на Израиль.

Axios

Зеленский в последние дни был очень оптимистичен в отношении своей встречи с Трампом и готовности президента поставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Но после приземления на авиабазе Эндрюс Зеленский и его команда были удивлены заявлением Трампа о том, что он поговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — наименее дружественной к Украине стране в Европейском союзе.

Independent

Зеленский надеялся на усиление поддержки со стороны Трампа, но «прогресс» последних недель, похоже, сведен на нет «продуктивным» телефонным разговором между президентами России и США.

Die Zeit

Украинцы были застигнуты врасплох объявлением о возможной встрече Трампа и Путина.

Это лишний раз доказывает, что американская администрация не признает правительство в Киеве равноправным партнером по переговорам.

К тому же европейцев может оскорбить то, что в качестве места для двусторонней встречи выбрана Венгрия — самый непокорный член Евросоюза, — а другие европейские страны опять оставили ни с чем.

Orlando News

Трамп перед встречей с Зеленским в пятницу в Белом доме дал понять, что не готов согласиться на продажу Киеву ракетной системы дальнего радиуса действия Tomahawk, в которой, по словам украинцев, они отчаянно нуждаются.

Reuters

Договоренности о второй встрече Трампа и Путина стали неожиданностью. Примирительный тон Трампа после разговора с Путиным вновь усилил опасения европейцев по поводу капитуляции Вашингтона перед Москвой.

С момента вступления в должность в январе Трамп регулярно угрожал действиями против России, но каждый раз откладывал эти шаги после общения с Путиным.

CNN

Время в дипломатии — это все. И Кремль, похоже, идеально рассчитал время очередного продолжительного телефонного разговора с Белым домом.

За девять месяцев второго президентства Трампа Кремль понял, что личное участие и возможность краткосрочной победы могут быть столь же эффективными, как и любой болезненный компромисс.

The Telegraph

Предстоящая встреча Трампа и Путина в Будапеште — серьезное унижение для ЕС и огромная удача для Орбана.

Предоставление Орбану возможности участвовать в мирном саммите — это не только награда за лояльность, но и стимул для Белого дома сделать движение MAGA глобальным. Кроме того, это возможность позлить либералов в ЕС и за его пределами.

Hír TV

Выбор Венгрии — результат последовательной трехлетней политики, заявил Орбан. С момента возвращения Трампа в Белый дом вокруг него формируется глобальная сеть лидеров государств, стремящихся к мирным решениям всех вооруженных конфликтов.

Sky News

Москва хочет вернуть Трампа на свою сторону. Если Будапешт состоится, то Трамп получит то, чего хочет: телевизионный момент, который послужит очередной иллюстрацией его миротворческого президентства.

Но, возможно, более весомый приз достанется Путину, которого впервые с начала конфликта встретят на территории ЕС, несмотря на сохраняющиеся санкции Европы в отношении России.

Уже можно видеть его улыбку.

