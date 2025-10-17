Что пишут мировые СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа 16 октября

Американская сторона оценила беседу как «продуктивную» и предположила, что она «может привести к миру». Трамп после разговора с Путиным заявил, что, несмотря на значительные запасы ракет Tomohawk в США, страна не может «истощать» свои ресурсы. Кроме того, он отказался от идеи проведения личной двусторонней встречи Путина с Зеленским, отметив, что отношения между ними остаются напряженными. Но он допустил проведение «косвенных» встреч. Также Трамп сказал, что пока «неподходящее» время для ужесточения санкций в отношении России.