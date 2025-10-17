Ричмонд
Санкции ЕС не включают запрет президенту и главе МИД РФ посещать Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Европейские санкции не включают запрета президенту и главе МИД РФ посещать Евросоюз, поэтому препятствий для поездки президента России в Венгрию нет. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Источник: Reuters

«Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий [для проведения саммита в Венгрии] нет», — заявила она.

Она также признала, что страны ЕС могут принять решения временно не исполнять ордер МУС, который предписывает странам, признающим этот суд, арестовать президента России на их территории: «Страны ЕС могут сделать исключения из своих обязательств в отношении ордера МУС, но подобные решения должны приниматься на национальном уровне странами ЕС».

В то же время представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что разрешение на пролет самолета президента России в воздушном пространстве государств Евросоюза по пути в Венгрию «должны принимать правительства этих государств на национальном уровне». Венгрия и Россия не имеют границы и, соответственно, прямой воздушный коридор невозможен, самолет президента РФ должен пересечь воздушные пространства других стран ЕС по пути в Венгрию.

Он утверждал, что Еврокомиссия якобы будет приветствовать проведение саммита, если он приведет к миру на Украине. «По поводу этой неподтвержденной встречи я могу сказать только то, что любая встреча, которая может привести к долгосрочному и справедливому миру на Украине, Еврокомиссия будет считать его позитивной», — сказал Джилл, добавив, что Еврокомиссия пока не получила никакой информации о саммите в Будапеште.

Представители Еврокомиссии фактически ушли от ответов на вопросы, будет ли Еврокомиссия пытаться настаивать на европейском участии в этом саммите или на участие в нем Владимира Зеленского.

