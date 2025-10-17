Санкции ЕС не включают запрет президенту и главе МИД РФ посещать Евросоюз

Он утверждал, что Еврокомиссия якобы будет приветствовать проведение саммита, если он приведет к миру на Украине. «По поводу этой неподтвержденной встречи я могу сказать только то, что любая встреча, которая может привести к долгосрочному и справедливому миру на Украине, Еврокомиссия будет считать его позитивной», — сказал Джилл, добавив, что Еврокомиссия пока не получила никакой информации о саммите в Будапеште.