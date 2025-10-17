Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 октября: главное

Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр национальных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы.