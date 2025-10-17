Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 октября: главное

В пятницу представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Основными темами стали: разговор Путина с Трампом, саммит Россия — США в Будапеште.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся по следам успешной поездки американского лидера на Ближний Восток.

Нами был предложен этот телефонный разговор по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль считает, что содержание разговора Путина и Трампа должно оставаться за пределами СМИ.

Он для этого и разговор двух президентов.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Путин изложил Трампу позицию России по поставкам Tomahawk.

Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений.

О снижении угрозы поставок ракет Tomahawk Украине после телефонного разговора президентов РФ и США следует спрашивать у американских партнеров.

Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.

В том числе об этом говорил и президент Путин вчера в ходе телефонного разговора с Трампом.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль не стал комментировать, обсуждали ли Путин и Трамп во вчерашнем разговоре вопрос ДСНВ.

Решение о возможном проведении саммита Россия — США в Венгрии принималось обоюдно, это двусторонний процесс.

Встреча Путина и Трампа будет готовиться поэтапно, нужно решить много вопросов.

Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр национальных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио самостоятельно сообщат, где состоится их встреча.

Встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели.

Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание — что не нужно ничего откладывать в долгий ящик.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

В Кремле пока нет понимания логистики перелета Путина в Будапешт в случае саммита с США.

Пока, конечно, это непонятно. Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, о деталях сообщат позже.

В ближайшее время вам сообщим о состоявшемся телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Орбаном. Сам господин Орбан тоже говорил о том, что имеет в виду переговорить с Путиным, вот этот телефонный разговор состоялся.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Венгрия занимает особую суверенную позицию, несмотря на членство в НАТО.

Европа «зашлась в милитаристских амбициях» и подталкивает Киев «к продолжению войны».

Киевский режим ведет осознанную охоту на журналистов, за это преступление виновные должны быть наказаны. Кремль соболезнует родным и близким военкора РИА Новости Зуева.

Президент России в пятницу может лично поздравить коллектив RT с двадцатилетием на торжественном мероприятии.

