Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся по следам успешной поездки американского лидера на Ближний Восток.
Нами был предложен этот телефонный разговор по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется.
Кремль считает, что содержание разговора Путина и Трампа должно оставаться за пределами СМИ.
Он для этого и разговор двух президентов.
Путин изложил Трампу позицию России по поставкам Tomahawk.
Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений.
О снижении угрозы поставок ракет Tomahawk Украине после телефонного разговора президентов РФ и США следует спрашивать у американских партнеров.
Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.
В том числе об этом говорил и президент Путин вчера в ходе телефонного разговора с Трампом.
Кремль не стал комментировать, обсуждали ли Путин и Трамп во вчерашнем разговоре вопрос ДСНВ.
Решение о возможном проведении саммита Россия — США в Венгрии принималось обоюдно, это двусторонний процесс.
Встреча Путина и Трампа будет готовиться поэтапно, нужно решить много вопросов.
Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр национальных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио самостоятельно сообщат, где состоится их встреча.
Встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели.
Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание — что не нужно ничего откладывать в долгий ящик.
В Кремле пока нет понимания логистики перелета Путина в Будапешт в случае саммита с США.
Пока, конечно, это непонятно. Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести.
Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, о деталях сообщат позже.
В ближайшее время вам сообщим о состоявшемся телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Орбаном. Сам господин Орбан тоже говорил о том, что имеет в виду переговорить с Путиным, вот этот телефонный разговор состоялся.
Венгрия занимает особую суверенную позицию, несмотря на членство в НАТО.
Европа «зашлась в милитаристских амбициях» и подталкивает Киев «к продолжению войны».
Киевский режим ведет осознанную охоту на журналистов, за это преступление виновные должны быть наказаны. Кремль соболезнует родным и близким военкора РИА Новости Зуева.
Президент России в пятницу может лично поздравить коллектив RT с двадцатилетием на торжественном мероприятии.