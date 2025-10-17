Суд вынес приговоры 15 участникам батальона «Айдар»

Южный окружной военный суд приговорил 15 бойцов нацбатальона «Айдар» к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы. Это уголовное дело начали рассматривать еще в 2023 году. Оно стало одним из самых массовых. Изначально по нему проходило 18 человек, однако позже дело в отношении троих фигурантов было выделено в отдельное производство. Только двое из подсудимых признали вину, остальные 13 человек собираются обжаловать приговоры, так как считают, что ничего противозаконного не совершали. Что известно о процессе и фигурантах — в материале «Газеты.Ru».