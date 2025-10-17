Ричмонд
Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоялся телефонный разговор, подробности будут сообщены позже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

«Мы дадим сообщения, как обычно это делаем», — ответил Песков на вопрос корреспондента о подробностях разговора президента с венгерским премьером.

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что инициатором разговора была венгерская сторона. «Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита», — говорится в сообщении.

Путин рассказал Орбану о содержании телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом и пояснил, что планирует на встрече с ним обсудить «алгоритм дальнейших действий» для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее Орбан анонсировал телефонный разговор с российским президентом. «Я разговаривал с американским президентом по телефону вчера вечером, но новость просочилась чуть раньше», — добавил он, комментируя планирующуюся встречу Путина и Трампа в Будапеште.

Накануне президенты России и США провели телефонные переговоры, по итогам достигли договоренность о встрече в Будапеште. Как заявил Трамп, цель саммита состоит в том, чтобы «посмотреть, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной».

Позднее Трамп заявил, что его переговоры с Путиным начнутся «довольно скоро», в течение двух недель. Орбан заявил 17 октября, что «подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом».

Песков, в свою очередь, сообщил, что выбор Венгрии в качестве места переговоров исходит из ее суверенной позиции. «Такие решения принимаются обоюдно. В данном случае Венгрия как страна и НАТО и ЕС принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение», — пояснил пресс-секретарь.

