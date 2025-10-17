Ричмонд
Сийярто: Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа

Будапешт готов обеспечить безопасность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Источник: Reuters

«Разумеется, мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке», — заявил Сийярто на пресс-конференции в Будапеште (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Венгрия — одна из самых безопасных стран в мире.

Кроме того, венгерская сторона гарантирует, что Владимир Путин сможет беспрепятственно как приехать в страну, так и покинуть ее. Министр отметил, что Венгрия ждет российского президента.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Позднее американский президент заявил, что договорился с российским коллегой о встрече в Будапеште. Точную дату саммита еще не анонсировали, однако российская и венгерская стороны объявили о начале подготовки к мероприятию.

