Сийярто: Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа

«Разумеется, мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке», — заявил Сийярто на пресс-конференции в Будапеште (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Венгрия — одна из самых безопасных стран в мире.