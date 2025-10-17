Венесуэла разворачивает войска и ополчение после ударов США в Карибском море

За последние полтора месяца США, по их собственным данным, нанесли как минимум пять ударов по судам у берегов Венесуэлы, в ходе которых погибло по меньшей мере 27 человек. Президент США Дональд Трамп и другие официальные лица Белого дома заявляли, что это часть борьбы с наркоторговлей, а эти суда перевозили наркотики. 16 октября стало известно об уходе в отставку командующего вооруженными силами США в Латинской Америке адмирала Элвина Холсиа. У него, по данным СМИ, «возникла напряженность из-за операций в Карибском море» с министром обороны Питом Хегсетом.