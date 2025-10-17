«Это плохо. Заграница начинает нами управлять». Лукашенко сказал, в каком случае белорусы ищут счастья за границей

— Мы что-то изобретаем, наука работает, а производство это не потребляет. Это плохо. Тогда мы ищем счастья за границей, и заграница начинает нами управлять, убеждает нас в том, что Беларусь ни на что не способна. Поэтому наука, изобретения и производства, — подчеркнул глава государства.