«Это плохо. Заграница начинает нами управлять». Лукашенко сказал, в каком случае белорусы ищут счастья за границей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября, в пятницу, открывая Центр технического творчества детей и молодежи в Минске, сказал, когда заграница начинает управлять белорусами. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства заметил, что в Беларуси постоянно совершенствуется подготовка кадров, а также усиливается взаимодействие образования с высокотехнологичными предприятиями. Александр Лукашенко обратил внимание, что это особенно важно, добавив:
— И уже, как мне только что доложили, на этом пути немало сделано.
Президент Беларуси выразил уверенность в том, что наука должна быть тесно связана с производством.
— Мы что-то изобретаем, наука работает, а производство это не потребляет. Это плохо. Тогда мы ищем счастья за границей, и заграница начинает нами управлять, убеждает нас в том, что Беларусь ни на что не способна. Поэтому наука, изобретения и производства, — подчеркнул глава государства.
По словам Александра Лукашенко, связи производства с наукой и творчеством белорусов будут способствовать созданию отраслевых коллективов.
