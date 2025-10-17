Ричмонд
«Это плохо. Заграница начинает нами управлять». Лукашенко сказал, в каком случае белорусы ищут счастья за границей

Лукашенко сказал, когда заграница начинает управлять белорусами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября, в пятницу, открывая Центр технического творчества детей и молодежи в Минске, сказал, когда заграница начинает управлять белорусами. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства заметил, что в Беларуси постоянно совершенствуется подготовка кадров, а также усиливается взаимодействие образования с высокотехнологичными предприятиями. Александр Лукашенко обратил внимание, что это особенно важно, добавив:

— И уже, как мне только что доложили, на этом пути немало сделано.

Президент Беларуси выразил уверенность в том, что наука должна быть тесно связана с производством.

— Мы что-то изобретаем, наука работает, а производство это не потребляет. Это плохо. Тогда мы ищем счастья за границей, и заграница начинает нами управлять, убеждает нас в том, что Беларусь ни на что не способна. Поэтому наука, изобретения и производства, — подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, связи производства с наукой и творчеством белорусов будут способствовать созданию отраслевых коллективов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кого из белорусов нельзя потерять из-за колоссального спроса.

Тем временем Лукашенко предупредил белорусскую молодежь: не надо стремиться «куда-то сбежать».

Также Лукашенко сказал, какие страны будут процветать.

Кроме того, глава государства сказал, что важнее всего строить в Беларуси: «Хватит уже этих дворцов и культурных объектов».

