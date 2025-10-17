СМИ: Саудовская Аравия и США обсуждают возможность заключения соглашения о взаимной обороне

В сентябре, как напоминает агентство, Саудовская Аравия уже подписала исторический пакт о взаимной обороне с Пакистаном, обладающим ядерным оружием. По его условиям, любая агрессия против одного государства будет рассматриваться как нападение на оба, подчеркивает пакистанское онлайн-издание Dawn. Момент подписания этого соглашения, последовавший за саммитом арабских государств, который ознаменовал переход к коллективной безопасности, намекает на то, что оно связано с текущими мировыми событиями и отражает интересы обороны обеих стран, поясняет издание.