СМИ: Саудовская Аравия и США обсуждают возможность заключения соглашения о взаимной обороне

В статье отмечается, что обсуждаемая сделка похожа на недавнее соглашение между США и Катаром, по условиям которого Соединенные Штаты сочтут любое вооруженное нападение на Катар как угрозу для США. Оно было подписано после израильского удара по Дохе и попытки уничтожить на территории Катара лидеров ХАМАС.
В Госдепартаменте заявили FT, что оборонное сотрудничество с Саудовской Аравией является «прочной основой региональной стратегии» США, но отказались комментировать детали потенциальной сделки. Саудовская Аравия, согласно Reuters, давно добивается гарантий, аналогичных тем, что получил от США Катар.
В сентябре, как напоминает агентство, Саудовская Аравия уже подписала исторический пакт о взаимной обороне с Пакистаном, обладающим ядерным оружием. По его условиям, любая агрессия против одного государства будет рассматриваться как нападение на оба, подчеркивает пакистанское онлайн-издание Dawn. Момент подписания этого соглашения, последовавший за саммитом арабских государств, который ознаменовал переход к коллективной безопасности, намекает на то, что оно связано с текущими мировыми событиями и отражает интересы обороны обеих стран, поясняет издание.