Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Саудовская Аравия и США обсуждают возможность заключения соглашения о взаимной обороне

Саудовская Аравия обсуждает оборонное соглашение с Соединенными Штатами, которое она надеется заключить, когда наследный принц Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд посетит Белый дом в ноябре. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на британскую газету Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье отмечается, что обсуждаемая сделка похожа на недавнее соглашение между США и Катаром, по условиям которого Соединенные Штаты сочтут любое вооруженное нападение на Катар как угрозу для США. Оно было подписано после израильского удара по Дохе и попытки уничтожить на территории Катара лидеров ХАМАС.

В Госдепартаменте заявили FT, что оборонное сотрудничество с Саудовской Аравией является «прочной основой региональной стратегии» США, но отказались комментировать детали потенциальной сделки. Саудовская Аравия, согласно Reuters, давно добивается гарантий, аналогичных тем, что получил от США Катар.

В сентябре, как напоминает агентство, Саудовская Аравия уже подписала исторический пакт о взаимной обороне с Пакистаном, обладающим ядерным оружием. По его условиям, любая агрессия против одного государства будет рассматриваться как нападение на оба, подчеркивает пакистанское онлайн-издание Dawn. Момент подписания этого соглашения, последовавший за саммитом арабских государств, который ознаменовал переход к коллективной безопасности, намекает на то, что оно связано с текущими мировыми событиями и отражает интересы обороны обеих стран, поясняет издание.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше