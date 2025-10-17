Экс-президент Владимир Воронин отказался открывать первое заседание парламента Молдовы нового созыва: «Состав народных избранников не отражает реальные предпочтения молдавского общества»

По традиции на заседании нового парламента председательствует старший по возрасту народный избранник, который объявляет созыв сформированным, а сессию открытой, после чего объявляются парламентские фракции и происходит избрание спикера.
Лидер коммунистов страны Владимир Воронин должен был как самый возрастной депутат дать старт заседанию новоизбранного парламента, но отказывается это делать.
Среди причин он назвал то, что новый состав народных избранников «не отражает реальные предпочтения молдавского общества».
«Потому что через использование административного ресурса, включая дипломатический корпус, через беспрецедентное давление на оппозицию и граждан, через нагнетание военной истерии и запугивание избирателей, через оголтелую пропаганду и зачистку информационного поля, через обман и манипуляции власть захватила группировка, напрямую ответственная за беспрецедентно ужасающую ситуацию в Республике Молдова», — заявил патриарх молдавской политики.
Перечисляя все другие «грехи» партии PAS, сохранившей большинство, он отметил, что «идеологический террор привел к общественному расколу, которого еще не было».
К этому он добавил милитаризацию, постоянный рост военных расходов, военные приготовления, которые «не просто вымывают средства из социальных программ, но и порождают в обществе тотальный страх перед войной, которая кажется людям все более и более реальной».
«Так могу ли я, после двух мандатов президента и 11-ти мандатов депутата Парламента открывать сессию вновь избранного Парламента, в котором большинство по результатам “частично свободных” и “частично демократичных” выборов с многочисленными зафиксированными нарушениями, манипуляциями и фальсификациями, получила та же группировка повозить себе открыть первое заседание? Да, есть традиции, есть регламент. Но есть еще и политическое достоинство. И они не позволяют мне даже на несколько минут сесть в председательское кресло», — заключил Владимир Воронин.
Таким образом открывать первое заседание будет второй по старшинству депутат — 72-летний композитор Николае Ботгрос, избранный по списку PAS.
Ранее Конституционный суд Молдовы предсказуемо утвердил результаты парламентских выборов, не став аннулировать мандаты ни одного из политических конкурентов.
В парламенте нового созыва будут заседать 55 депутатов, избранных по спискам Партии действия и солидарности, 26 депутатов по спискам Патриотического блока, 8 депутатов по спискам блока «Альтернатива» и по шесть депутатов от «Нашей партии» и партии «Демократия дома».