Экс-президент Владимир Воронин отказался открывать первое заседание парламента Молдовы нового созыва: «Состав народных избранников не отражает реальные предпочтения молдавского общества»

«Так могу ли я, после двух мандатов президента и 11-ти мандатов депутата Парламента открывать сессию вновь избранного Парламента, в котором большинство по результатам “частично свободных” и “частично демократичных” выборов с многочисленными зафиксированными нарушениями, манипуляциями и фальсификациями, получила та же группировка повозить себе открыть первое заседание? Да, есть традиции, есть регламент. Но есть еще и политическое достоинство. И они не позволяют мне даже на несколько минут сесть в председательское кресло», — заключил Владимир Воронин.