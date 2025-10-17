Ричмонд
The Times: Европа готовит «космический щит» против России и Китая

Европейский союз совместно с НАТО разрабатывает систему защиты спутников и средства раннего предупреждения для противодействия «угрозам со стороны авторитарных государств», сообщает британская газета The Times.

В статье говорится, что проект стартует в ноябре.

В результате Европейский союз хочет получить «оборонительный космический щит» для защиты военных спутников и спутников связи от возможных атак со стороны России и Китая. Он станет ответом на якобы имевшую место слежку со стороны России за военными спутниками Германии, Британии и других европейских стран, а также на стремительное развитие Китаем космических военных технологий, которые, по оценкам экспертов, уже превосходят возможности Запада.

Согласно дорожной карте Европейского союза, которая касается подготовки НАТО к возможной войне с Россией к 2030 году, ЕС определил для себя четыре приоритета: развитие индустрии беспилотников, воздушной и космической обороны, а также укрепление восточного фланга НАТО. Сейчас, по данным издания, европейские члены НАТО разрабатывают новые технологии позиционирования и навигации для нанесения точечных ударов, отслеживания перемещения войск и проведения поисково-спасательных операций, а также системы раннего предупреждения о ракетных пусках и системы спутникового наблюдения для оперативного целеуказания.

Более того, на этой неделе стало известно, что Франция и Германия подписали соглашение о создании спутниковой системы раннего предупреждения Odin’s Eye («Глаз Одина»). Они надеются, что она улучшит их возможности по обнаружению пусков ракет и их своевременному перехвату, говорится в статье.

Однако The Times отмечает, что в последние недели между военными структурами НАТО и планировщиками ЕС возникли трения.

Члены Североатлантического альянса, по сведениям издания, обвинили представителей Еврокомиссии во вмешательстве в оперативное и стратегическое планирование НАТО. В военном блоке опасаются, что ЕС создает параллельную оборонную структуру, которая дублирует и усложнят процесс принятия решений. В Европе тревожатся, что Еврокомиссия может использовать вопросы безопасности в идеологических целях и продвигать собственный политический проект, что нанесет ущерб континентальной безопасности. Генсекретарь НАТО Марк Рютте провел ряд встреч с представителями Еврокомиссии и попытался восстановить ведущие позиции альянса, переключив ЕС на налаживание промышленного производства, закупки и вопросы финансирования для достижения совместных оборонных целей, пишет британская газета.

