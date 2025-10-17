The Times: Европа готовит «космический щит» против России и Китая

Согласно дорожной карте Европейского союза, которая касается подготовки НАТО к возможной войне с Россией к 2030 году, ЕС определил для себя четыре приоритета: развитие индустрии беспилотников, воздушной и космической обороны, а также укрепление восточного фланга НАТО. Сейчас, по данным издания, европейские члены НАТО разрабатывают новые технологии позиционирования и навигации для нанесения точечных ударов, отслеживания перемещения войск и проведения поисково-спасательных операций, а также системы раннего предупреждения о ракетных пусках и системы спутникового наблюдения для оперативного целеуказания.