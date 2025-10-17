Лавров обсудил с Сийярто подготовку саммита Путина и Трампа

Сийярто также пообещал, что Венгрия с уважением примет российского лидера и гарантирует ему беспрепятственный въезд и выезд. Как пояснили в Еврокомиссии, на Путина и Лаврова распространяются санкции о заморозке активов, но не запрет на въезд в Евросоюз.