ФРГ призвала Венгрию исполнить решение МУС, когда Путин приедет на саммит

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт с уважением примет Путина, гарантирует, что он беспрепятственно может приехать в Венгрию и покинуть ее. Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с российским лидером выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного саммита РФ-США.
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
«В принципе Венгрия является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда, но она объявила о своем выходе в апреле 2025 года. Однако это вступит в силу только через год, то есть через год после официального объявления…. Таким образом, принципиально это пока оставляет за Венгрией обязательство следовать тому, что она взяла на себя в соответствии с Римским статутом. В случае, если лицо, разыскиваемое МУС, отправляется в государство-участник Римского статута с целью, например, участия в мирных переговорах, нет четкого регулирования», — заявил Хинтерзеер.
При этом он отметил, что если речь идет о мирных переговорах, то статья 97 Римского статута предусматривает, что такие правовые вопросы должны быть представлены МУС заблаговременно. Так что Венгрии пришлось бы обращаться в МУС по этому вопросу. «Это важно, поскольку не позволяет государствам-участникам в одностороннем порядке приступить к толкованию Римского статута», — добавил Хинтерзеер.
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер в свою очередь заявил, что кабмин ФРГ «принял к сведению» объявление о встрече лидеров РФ и США в Будапеште.
«Конечно, мы поддерживаем усилия, в частности, усилия президента США Трампа продвинуться в мирном процессе. Мы поддерживаем это, но весьма скептически настроены относительно того, как Владимир Путин поведет себя в этом вопросе», — заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.
Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на «арест» президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.