ФРГ призвала Венгрию исполнить решение МУС, когда Путин приедет на саммит

«В принципе Венгрия является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда, но она объявила о своем выходе в апреле 2025 года. Однако это вступит в силу только через год, то есть через год после официального объявления…. Таким образом, принципиально это пока оставляет за Венгрией обязательство следовать тому, что она взяла на себя в соответствии с Римским статутом. В случае, если лицо, разыскиваемое МУС, отправляется в государство-участник Римского статута с целью, например, участия в мирных переговорах, нет четкого регулирования», — заявил Хинтерзеер.