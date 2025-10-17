Мэр Шелест назначил нового начальника департамента жилищной политики

Напомним, что с февраля 2022 по сентябрь 2025 года этот пост занимала Ольга Парфёнова. Ранее мы сообщали, что чиновница перешла на работу в Министерство здравоохранения Омской области. Теперь она является руководителем департамента экономики и финансов в новом ведомстве.