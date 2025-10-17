Мэр Шелест назначил нового начальника департамента жилищной политики

На должность директора департамента жилищной политики назначили Дмитрия Хрищенко. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
«Перед новым руководителем стоят непростые задачи, но вся команда администрации города поддержит Дмитрия Николаевича в их решении», — отметил глава города в посте.
Напомним, что с февраля 2022 по сентябрь 2025 года этот пост занимала Ольга Парфёнова. Ранее мы сообщали, что чиновница перешла на работу в Министерство здравоохранения Омской области. Теперь она является руководителем департамента экономики и финансов в новом ведомстве.
Читайте также на портале Om1.ru.
В Омске предложили вынести бюро судебно-медицинской экспертизы из Омской крепости.