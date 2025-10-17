Ричмонд
Мэр Шелест назначил нового начальника департамента жилищной политики

Вместо Ольги Парфёновой на этот пост перешёл Дмитрий Хрищенко.

Источник: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

На должность директора департамента жилищной политики назначили Дмитрия Хрищенко. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

«Перед новым руководителем стоят непростые задачи, но вся команда администрации города поддержит Дмитрия Николаевича в их решении», — отметил глава города в посте.

Напомним, что с февраля 2022 по сентябрь 2025 года этот пост занимала Ольга Парфёнова. Ранее мы сообщали, что чиновница перешла на работу в Министерство здравоохранения Омской области. Теперь она является руководителем департамента экономики и финансов в новом ведомстве.

