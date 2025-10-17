Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог рассказал, какие секретные данные мог раскрыть Болтон

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рискует столкнуться с судебным преследованием. Как заявил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, основанием для этого может стать разглашение государственной тайны с целью дискредитации президента США.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По версии эксперта, экс-чиновник пошел на это из-за личной неприязни к Трампу.

«Болтон — враг Трампа и его политики. Он планомерно пытался и сейчас пытается дискредитировать главу Белого дома по полной программе. Вполне возможно, что он действительно распространял секретную информацию, которая могла бы доказать, что Трамп несостоятелен», — пояснил политолог.

Он напомнил, что Болтон олицетворяет традиционный консерватизм и агрессивное крыло американского истеблишмента. Именно поэтому, по мнению Блохина, Трамп пытается устранить своего оппонента.

Политолог объяснил: Болтон — человек из команды Джорджа Буша-младшего. Нововведения Трампа и его попытки изменить курс страны явно раздражали экс-чиновника.

Ранее стало известно, что бывшему советнику Трампа по нацбезопасности Джону Болтону предъявили обвинение в минимум 18 случаях некорректного использования конфиденциальных данных. В восьми случаях его подозревают в разглашении гостайны, а в десяти — в незаконном хранении секретных документов.