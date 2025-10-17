Политолог рассказал, какие секретные данные мог раскрыть Болтон

По версии эксперта, экс-чиновник пошел на это из-за личной неприязни к Трампу.
«Болтон — враг Трампа и его политики. Он планомерно пытался и сейчас пытается дискредитировать главу Белого дома по полной программе. Вполне возможно, что он действительно распространял секретную информацию, которая могла бы доказать, что Трамп несостоятелен», — пояснил политолог.
Он напомнил, что Болтон олицетворяет традиционный консерватизм и агрессивное крыло американского истеблишмента. Именно поэтому, по мнению Блохина, Трамп пытается устранить своего оппонента.
Политолог объяснил: Болтон — человек из команды Джорджа Буша-младшего. Нововведения Трампа и его попытки изменить курс страны явно раздражали экс-чиновника.
Ранее стало известно, что бывшему советнику Трампа по нацбезопасности Джону Болтону предъявили обвинение в минимум 18 случаях некорректного использования конфиденциальных данных. В восьми случаях его подозревают в разглашении гостайны, а в десяти — в незаконном хранении секретных документов.