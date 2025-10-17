Ричмонд
WP: передача Tomahawk Украине не способна переломить ход конфликта

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Поставки американских крылатых ракет Tomahawk Киеву в случае выработки Вашингтоном решения на этот счет не способны переломить ход конфликта на Украине. Это признал в беседе с корреспондентом газеты The Washington Post (WP) пожелавший остаться неназванным европейский дипломат, комментируя дебаты в США по поводу возможной передачи ракет Tomahawk Украине.

Источник: AP 2024

По мнению этого европейского дипломата, возможные поставки ракет Tomahawk Киеву подали бы «крупный политический сигнал» Москве. «Однако речь не идет о том, что это оружие переломит весь ход войны», — подчеркнул источник.

Схожие оценки высказал газете и чиновник НАТО высокого ранга. Он констатировал, что Киев получил бы при передаче этих ракет «больше огневой мощи». «Однако это было бы [просто] дополнением к тому, чем уже занимается Украина», — заявил представитель Североатлантического альянса.

WP также цитирует «некоторых европейских должностных лиц», указывающих, что возможные поставки Tomahawk Украине «являются больше символическими, нежели практическими» дополнительными шагами Запада в поддержку Киева.

Планируется, что в ближайшие часы в Белом доме пройдет встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер ранее сообщил, что Зеленский будет просить его о поставке Украине ракет Tomahawk. Глава администрации США заявил 12 октября, что до принятия окончательного решения о возможной передаче Киеву данных ракет ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным. 6 октября Трамп сигнализировал о том, что фактически принял решение насчет ракет Tomahawk и Украины, но не пояснил, в чем оно заключается. 16 октября Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным заявил, что США нельзя истощать собственные запасы ракет Tomahawk поставками Украине.

Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что «это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами». Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.

