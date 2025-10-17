Песков: Путин позвонил Трампу по следам его успешной поездки на Ближний Восток

«Полагаю, раньше подобный вариант отметался российской стороной не из принципиальной позиции, а по соображениям безопасности. Несмотря на то, что Венгрия вышла из Римского статута, она все же подчиняется многим правилам ЕС, плюс туда необходимо долететь через одну-две абсолютно недружественные страны, с какой бы стороны ни заходить», — сказала политолог.