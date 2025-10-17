Молдова больше не парламентская республика: «В государстве, где правительство подчиняется президенту, ни один из институтов власти по-настоящему не представляет интересы граждан»

«Когда это правило игнорируется, управление превращается в технический акт (правления), лишенный идентичности. Сегодня мы блуждаем вокруг законности и легитимности. С формальной точки зрения всё кажется правильным: правительство формируется парламентом, премьер-министр назначается в соответствии с Конституцией. Однако с политической точки зрения страна всё больше функционирует благодаря рефлексам президента, а парламент, который должен быть сердцем демократии, двигается по инерции», — считает эксперт.