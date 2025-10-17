Молдова больше не парламентская республика: «В государстве, где правительство подчиняется президенту, ни один из институтов власти по-настоящему не представляет интересы граждан»

Молдова превращается из парламентской республики в «скрытую» президентскую республику. Об этом в социальных сетях написал эксперт Ион Тергуцэ.
По его словам, «у PAS нет людей, способных взять на себя управление, поскольку партия культивирует лояльность вместо компетентности, партийную дисциплину вместо смелости мыслить» и нынешний кандидат — Александр Мунтяну, о котором министры и члены правящей партии «узнают из прессы», фактически является кандидатом не от парламентского большинства, а кандидатом президента Майи Санду.
"Этот переворот в балансе сил означает начало фундаментальной трансформации: парламент теряет свою роль, и Республика Молдова превращается в замаскированную президентскую систему (республику).
Ситуация сводит на нет принцип политической ответственности. В государстве, где правительство будет подчиняться президенту, и только формально — парламенту, ни один из институтов власти по-настоящему не будет представлять интересы граждан.
Партия, победившая на выборах, прячется за технократов, а президент — руководит, не принимая на себя политическую ответственность за последствия своего правления. Результатом становится бесплодное управление, лишенное смелости, администрация, которая исполняет приказы".
По словам аналитика, «назначение премьер-министра из партии большинства призвано обеспечивать согласованность между голосованием избирателей, программой правительства и его подотчетностью».
«Когда это правило игнорируется, управление превращается в технический акт (правления), лишенный идентичности. Сегодня мы блуждаем вокруг законности и легитимности. С формальной точки зрения всё кажется правильным: правительство формируется парламентом, премьер-министр назначается в соответствии с Конституцией. Однако с политической точки зрения страна всё больше функционирует благодаря рефлексам президента, а парламент, который должен быть сердцем демократии, двигается по инерции», — считает эксперт.
По его мнению, PAS обладает властью, но отказывается осуществлять её от своего имени, предпочитая нейтралитет, который больше похож на страх: «А там, где управление становится анонимным, исчезает и ответственность. А вместе с ней теряется и доверие граждан».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Правящая в Молдове партия вступила в фазу саморазрушения: «Зрелище ужасное, но завораживающее» — мнение.
Когда политическая сила успешно устраняет всех внешних врагов, неизбежно наступает горько-сладкий момент: она начинает пожирать саму себя (далее…).
Реинтеграцию Приднестровья надо переименовать в дезинтеграцию: Президент Молдовы успешно отдаляет два берега Днестра как можно дальше друг от друга.
Кишинёв в очередной раз отклонил идею прямой встречи Майи Санду с главой Приднестровья Вадимом Красносельским (далее…).
Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ.
Турецкие СМИ информируют об указе президента, который отменяет статус иностранцев для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов (далее…).