Bloomberg: Турция намерена отправить в Сирию военную технику, включая БПЛА, ракеты и системы ПРО

Турецкие официальные лица, согласно статье, сообщили, что в ближайшие несколько недель планируется поставка Дамаску бронированных автомобилей, БПЛА, артиллерии, ракет и систем противовоздушной обороны. По их словам, вооружение и техника будут размещены на севере Сирии, чтобы избежать нагнетания напряженности в отношениях с Израилем на юго-западной границе.
Ожидается, что они помогут ему восстановить национальную армию после того, как Израиль уничтожил большую часть военного арсенала Сирии в результате свержения режима Башара Асада, поясняет агентство.
В рамках расширенного соглашения о безопасности Анкара стремится увеличить трансграничный коридор с 5 до 30 километров, где она, по условиям соглашения, может первой наносить удары по «курдским боевикам», поддержку которым оказывают США, говорится в статье.
Также Турция рассчитывает, что аш-Шараа не пойдет на требования курдов о предоставлении им большей автономии, особенно в районах вдоль ее границы, и ограничит курдским «Сирийским демократическим силам» доступ к нефтяным и газовым месторождениям из-за опасений, что средства направляются «Рабочей партии Курдистана».