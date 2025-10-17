Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Турция намерена отправить в Сирию военную технику, включая БПЛА, ракеты и системы ПРО

Турция планирует поставить военную технику в Сирию и заключить сделку, которая позволит ей наносить удары по курдским боевикам, действующим вдоль сирийской границы, сообщает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Турецкие официальные лица, согласно статье, сообщили, что в ближайшие несколько недель планируется поставка Дамаску бронированных автомобилей, БПЛА, артиллерии, ракет и систем противовоздушной обороны. По их словам, вооружение и техника будут размещены на севере Сирии, чтобы избежать нагнетания напряженности в отношениях с Израилем на юго-западной границе.

Запланированные Турцией поставки направлены на поддержку временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

Ожидается, что они помогут ему восстановить национальную армию после того, как Израиль уничтожил большую часть военного арсенала Сирии в результате свержения режима Башара Асада, поясняет агентство.

Кроме того, это позволит контролировать граничащий с Турцией северо-восток Сирии, где действуют курдские формирования, которые Анкара считает террористическими.

В рамках расширенного соглашения о безопасности Анкара стремится увеличить трансграничный коридор с 5 до 30 километров, где она, по условиям соглашения, может первой наносить удары по «курдским боевикам», поддержку которым оказывают США, говорится в статье.

Также Турция рассчитывает, что аш-Шараа не пойдет на требования курдов о предоставлении им большей автономии, особенно в районах вдоль ее границы, и ограничит курдским «Сирийским демократическим силам» доступ к нефтяным и газовым месторождениям из-за опасений, что средства направляются «Рабочей партии Курдистана».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше