Эксперт объяснил отказ Трампа передавать Украине Tomahawk

О том, что президент США принял решение не передавать Киеву ракеты Tomahawk, стало известно после телефонной беседы двух глав государств вечером 16 октября. В западных СМИ сделали вывод, что Дональд Трамп предпочел пойти на компромисс с Путиным, отказавшись от защиты украинских интересов, пишет «Инфо 24».
«Я думаю, что Владимир Владимирович Путин нашел подход к Трампу и сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. То есть у Трампа наметилась более выгодная сделка с Россией, чем с Украиной, и он решил: “Да ну его в баню, этого Зеленского и Tomahawk”», — объяснил Перенджиев.
Эксперт уточнил, что российский президент — талантливый психолог, который владеет даром убеждения. По словам политолога, Путин смог переубедить американского коллегу, что только подтверждает то, что он политик высочайшего уровня.
Перенджиев обратил внимание на то, что диалог Путина и Трампа останется в секрете, поэтому узнать, о чем конкретно они разговаривали, какие предложения друг другу делали, узнать получится не скоро. Эксперт отметил, что, скорее всего, даже президент США будет держать информацию о достигнутых соглашениях в тайне даже от самых близких.
Политолог считает, что фундамент новых договоренностей между Вашингтоном и Москвой был заложен заранее. По его мнению, Трампу отправили несколько сигналов из Кремля, после чего состоялся его разговор с Путиным прямо перед встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее Дональд Трамп, члены его команды и украинский президент Владимир Зеленский говорили о возможном предоставлении ракет Tomahawk ВСУ. Президент США не утверждал, что точно принял решение о передаче высокоточного оружия, но допускал, что это произойдет.