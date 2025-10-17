Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил отказ Трампа передавать Украине Tomahawk

Президент России Владимир Путин сделал американскому коллеге Дональду Трампу выгодное предложение, условие которого предусматривало отказ от предоставления ракет Tomahawk Украине. Такое мнение военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал в беседе с «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О том, что президент США принял решение не передавать Киеву ракеты Tomahawk, стало известно после телефонной беседы двух глав государств вечером 16 октября. В западных СМИ сделали вывод, что Дональд Трамп предпочел пойти на компромисс с Путиным, отказавшись от защиты украинских интересов, пишет «Инфо 24».

«Я думаю, что Владимир Владимирович Путин нашел подход к Трампу и сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. То есть у Трампа наметилась более выгодная сделка с Россией, чем с Украиной, и он решил: “Да ну его в баню, этого Зеленского и Tomahawk”», — объяснил Перенджиев.

Эксперт уточнил, что российский президент — талантливый психолог, который владеет даром убеждения. По словам политолога, Путин смог переубедить американского коллегу, что только подтверждает то, что он политик высочайшего уровня.

Перенджиев обратил внимание на то, что диалог Путина и Трампа останется в секрете, поэтому узнать, о чем конкретно они разговаривали, какие предложения друг другу делали, узнать получится не скоро. Эксперт отметил, что, скорее всего, даже президент США будет держать информацию о достигнутых соглашениях в тайне даже от самых близких.

Политолог считает, что фундамент новых договоренностей между Вашингтоном и Москвой был заложен заранее. По его мнению, Трампу отправили несколько сигналов из Кремля, после чего состоялся его разговор с Путиным прямо перед встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским.

Перенджиев акцентировал внимание на том, что переговоры — доказательство того, что предложение Москвы предусматривает предоставление существенных преимуществ Вашингтону. Именно поэтому Белый дом добровольно скорректировал свою позицию по передаче Tomahawk украинским вооруженным силам.

Напомним, ранее Дональд Трамп, члены его команды и украинский президент Владимир Зеленский говорили о возможном предоставлении ракет Tomahawk ВСУ. Президент США не утверждал, что точно принял решение о передаче высокоточного оружия, но допускал, что это произойдет.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше