Ключевые тезисы послания Минниханова: поддержка защитников, волонтеры и цифровой прорыв

В ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис республики Рустам Минниханов подвел итоги социально-экономического развития региона и определил стратегические приоритеты на 2026 год. Среди них — поддержка участников СВО, развитие волонтерства, цифровизация, инфраструктурные проекты и сохранение татарской идентичности, пишет ИА «Татар-информ».
Год воинской и трудовой доблести и поддержка бойцов.
Минниханов высказался об участии татарстанцев в специальной военной операции (СВО). Минниханов отметил мужество и профессионализм земляков, подчеркнув, что тысячи жителей республики защищают страну.
Он заявил, что главной задачей республики является обеспечение бойцам надежного тыла — как в части социальной поддержки, так и проявления человеческой заботы и внимания.
Лидер республики подчеркнул, что патриотизм и самоотверженность татарстанцев, отдавших жизнь за Отечество в годы Великой Отечественной войны, навсегда останутся в сердцах их земляков, а их подвиг служит примером истинного героизма и преданности Родине.
В память о воинах и тружениках тыла 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести.
«Добрый Татарстан» — новая премия за благотворительность и волонтерство.
Минниханов подчеркнул, что в сложные времена татарстанцы сплотились и по зову сердца оказывают поддержку бойцам и их семьям, собирая гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов Лисичанска и Рубежного.
Для поощрения добровольческого движения поручено учредить премию «Добрый Татарстан» и почетный знак «За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан».
«Новые награды станут символом признания заслуг тех, кто проявляет активную гражданскую позицию, помогает другим и укрепляет традиции доброты и взаимопомощи», — заявил Раис.
Экономика и промышленность: ВРП превысил 5 трлн рублей.
Татарстан достиг ключевого показателя «Стратегии-2030» еще в прошлом году, когда поставленная задача в 5 трлн рублей валового регионального продукта (ВРП) была перевыполнена.
Цифровая трансформация и IT-прорыв.
Одним из ключевых направлений развития республики на будущий год станет внедрение отечественных IT-решений. Минниханов напомнил, что Президентом России поставлена задача по ускоренному развитию отечественных IT-решений. Они должны стать базой для трансформации всех отраслей.
В связи с этим в республике запускают новую программу прорывных IT-решений, где особое внимание уделят прорывным проектам цифровизации в социальной сфере.
К 2030 году объем выручки IT-сферы в Республике Татарстан должен превысить 100 млрд рублей, а число муниципальных IT-парков — увеличиться с 24 до 40.
Новые школы и детсады.
Минниханов напомнил, что в Татарстане действует 48 республиканских программ, охватывающих все городские округа и муниципальные районы.
В 2025 году в Татарстане построят и отремонтируют около 3,7 тыс. социальных объектов, включая школы, детсады, поликлиники и спортцентры.
За последние пять лет построено 48 новых школ, что стало рекордом для региона. Татарстан также обеспечил стопроцентную доступность дошкольного образования.
Минниханов подчеркнул, что все построенные объекты должны эффективно функционировать и быть востребованы у населения, а при планировании строительства необходимо учитывать демографический прогноз и агломерационное развитие.
Транспортная доступность и новый терминал в аэропорту Казани.
В Казанском аэропорту имени Тукая возводится новый терминал, рассчитанный на 6 млн пассажиров в год, в аэропорту Бегишево идет реконструкция взлетно-посадочной полосы.
Доступность и мобильность чрезвычайно важны для жителей, поэтому при поддержке федерального центра реализуются беспрецедентные проекты — трасса М12, обход Нижнекамска и Челнов, Вознесенский тракт.
Сельское хозяйство: новые стандарты роста.
Республика укрепила позиции в аграрном секторе — 4,5 млн тонн зерна, лидерство по производству молока и второе место по картофелю. Минниханов поставил новую амбициозную цель — к 2030 году довести уровень продуктивности коров до 10 тыс. кг молока.
Культурная идентичность и Год Габдуллы Тукая.
Минниханов поддержал инициативу Всемирного конгресса татар объявить следующий год Годом Габдуллы Тукая. Раис также поручил Академии наук и Правительству РТ обновить программу «Сохранение национальной идентичности татарского народа», сделав акцент на продвижении культуры в цифровой среде.
Итоги выборов и доверие жителей.
Лидер республики поблагодарил граждан за высокую явку на осенних выборах, отметив, что их результаты стали оценкой работы всей команды Татарстана, а также выразил признательность оппонентам за конструктивную позицию. 14 сентября Рустам Минниханов победил на выборах Раиса Татарстана с результатом 88,09% голосов.
В завершение послания Минниханов подчеркнул, что сохранение двухуровневой системы местного самоуправления особенно важно для развития сельских территорий.