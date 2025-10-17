Ключевые тезисы послания Минниханова: поддержка защитников, волонтеры и цифровой прорыв

Лидер республики подчеркнул, что патриотизм и самоотверженность татарстанцев, отдавших жизнь за Отечество в годы Великой Отечественной войны, навсегда останутся в сердцах их земляков, а их подвиг служит примером истинного героизма и преданности Родине.