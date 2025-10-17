Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ключевые тезисы послания Минниханова: поддержка защитников, волонтеры и цифровой прорыв

Раис РТ объявил 2026-й в регионе Годом воинской и трудовой доблести.

В ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис республики Рустам Минниханов подвел итоги социально-экономического развития региона и определил стратегические приоритеты на 2026 год. Среди них — поддержка участников СВО, развитие волонтерства, цифровизация, инфраструктурные проекты и сохранение татарской идентичности, пишет ИА «Татар-информ».

Год воинской и трудовой доблести и поддержка бойцов.

Минниханов высказался об участии татарстанцев в специальной военной операции (СВО). Минниханов отметил мужество и профессионализм земляков, подчеркнув, что тысячи жителей республики защищают страну.

Он заявил, что главной задачей республики является обеспечение бойцам надежного тыла — как в части социальной поддержки, так и проявления человеческой заботы и внимания.

Лидер республики подчеркнул, что патриотизм и самоотверженность татарстанцев, отдавших жизнь за Отечество в годы Великой Отечественной войны, навсегда останутся в сердцах их земляков, а их подвиг служит примером истинного героизма и преданности Родине.

В память о воинах и тружениках тыла 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

«Добрый Татарстан» — новая премия за благотворительность и волонтерство.

Минниханов подчеркнул, что в сложные времена татарстанцы сплотились и по зову сердца оказывают поддержку бойцам и их семьям, собирая гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов Лисичанска и Рубежного.

Для поощрения добровольческого движения поручено учредить премию «Добрый Татарстан» и почетный знак «За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан».

«Новые награды станут символом признания заслуг тех, кто проявляет активную гражданскую позицию, помогает другим и укрепляет традиции доброты и взаимопомощи», — заявил Раис.

Экономика и промышленность: ВРП превысил 5 трлн рублей.

Татарстан достиг ключевого показателя «Стратегии-2030» еще в прошлом году, когда поставленная задача в 5 трлн рублей валового регионального продукта (ВРП) была перевыполнена.

Основу роста формируют нефтегазохимия и промышленность: «Татнефть» удерживает добычу нефти на уровне 28−30 млн тонн, а «ТАНЕКО» ежегодно перерабатывает свыше 17 млн тонн. Крупные проекты реализуют «СИБУР», «ТАИФ-НК» и «Аммоний».

Цифровая трансформация и IT-прорыв.

Одним из ключевых направлений развития республики на будущий год станет внедрение отечественных IT-решений. Минниханов напомнил, что Президентом России поставлена задача по ускоренному развитию отечественных IT-решений. Они должны стать базой для трансформации всех отраслей.

В связи с этим в республике запускают новую программу прорывных IT-решений, где особое внимание уделят прорывным проектам цифровизации в социальной сфере.

К 2030 году объем выручки IT-сферы в Республике Татарстан должен превысить 100 млрд рублей, а число муниципальных IT-парков — увеличиться с 24 до 40.

Новые школы и детсады.

Минниханов напомнил, что в Татарстане действует 48 республиканских программ, охватывающих все городские округа и муниципальные районы.

В 2025 году в Татарстане построят и отремонтируют около 3,7 тыс. социальных объектов, включая школы, детсады, поликлиники и спортцентры.

За последние пять лет построено 48 новых школ, что стало рекордом для региона. Татарстан также обеспечил стопроцентную доступность дошкольного образования.

Минниханов подчеркнул, что все построенные объекты должны эффективно функционировать и быть востребованы у населения, а при планировании строительства необходимо учитывать демографический прогноз и агломерационное развитие.

Транспортная доступность и новый терминал в аэропорту Казани.

В Казанском аэропорту имени Тукая возводится новый терминал, рассчитанный на 6 млн пассажиров в год, в аэропорту Бегишево идет реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Доступность и мобильность чрезвычайно важны для жителей, поэтому при поддержке федерального центра реализуются беспрецедентные проекты — трасса М12, обход Нижнекамска и Челнов, Вознесенский тракт.

Сельское хозяйство: новые стандарты роста.

Республика укрепила позиции в аграрном секторе — 4,5 млн тонн зерна, лидерство по производству молока и второе место по картофелю. Минниханов поставил новую амбициозную цель — к 2030 году довести уровень продуктивности коров до 10 тыс. кг молока.

Культурная идентичность и Год Габдуллы Тукая.

Минниханов поддержал инициативу Всемирного конгресса татар объявить следующий год Годом Габдуллы Тукая. Раис также поручил Академии наук и Правительству РТ обновить программу «Сохранение национальной идентичности татарского народа», сделав акцент на продвижении культуры в цифровой среде.

Итоги выборов и доверие жителей.

Лидер республики поблагодарил граждан за высокую явку на осенних выборах, отметив, что их результаты стали оценкой работы всей команды Татарстана, а также выразил признательность оппонентам за конструктивную позицию. 14 сентября Рустам Минниханов победил на выборах Раиса Татарстана с результатом 88,09% голосов.

В завершение послания Минниханов подчеркнул, что сохранение двухуровневой системы местного самоуправления особенно важно для развития сельских территорий.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше