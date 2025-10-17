Politico: Германия может признать «Талибан» в обмен на высылку афганских мигрантов

Для координации будущих депортаций Берлин первой из европейских столиц разрешил представителям движения «Талибан» работать в афганских консульствах в ФРГ. Как подчеркивает Politico, это стало явной победой талибов. Издание напоминает, что с 2021 года афганские консульства и посольства в Европе в основном оставались в руках ориентированных на Запад афганских чиновников, которые были частью прежнего афганского правительства. «Талибан» хочет закрыть такие консульства. По мнению экспертов, талибы рассматривают допуск консульского персонала в Германию как первый шаг к обретению большего влияния и могут потребовать от Германии дополнительных уступок в обмен на сотрудничество в вопросах депортации.