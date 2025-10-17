Politico: Германия может признать «Талибан» в обмен на высылку афганских мигрантов

В июле этого года Мерц, отвечая на вопрос о возможном признании «Талибана», ответил: «Дипломатическое признание режима талибов даже не обсуждается. Такого не может быть». Хотя Германия официально не признает правительство талибов в Афганистане, это не мешает Берлину иметь с ними дело, говорится в статье.
ФРГ и лидеры других европейских стран сейчас изучают способы массовой депортации афганских мигрантов в Афганистан.
Как отмечает издание, Германия возглавляет в Европейском союзе усилия по установлению связей с талибами и рассчитывает, что другие европейские страны последуют ее примеру. Это произошло после того, как «Христианско-демократический союз» Фридриха Мерца под давлением ультраправой партии «Альтернатива для Германии» пообещал увеличить депортации мигрантов, в том числе афганцев, которые составляют вторую по величине группу просителей убежища в Германии после сирийцев.
Для координации будущих депортаций Берлин первой из европейских столиц разрешил представителям движения «Талибан» работать в афганских консульствах в ФРГ. Как подчеркивает Politico, это стало явной победой талибов. Издание напоминает, что с 2021 года афганские консульства и посольства в Европе в основном оставались в руках ориентированных на Запад афганских чиновников, которые были частью прежнего афганского правительства. «Талибан» хочет закрыть такие консульства. По мнению экспертов, талибы рассматривают допуск консульского персонала в Германию как первый шаг к обретению большего влияния и могут потребовать от Германии дополнительных уступок в обмен на сотрудничество в вопросах депортации.
За действиями Берлина, согласно статье, внимательно следят в Австрии и Бельгии. В Брюсселе заявили, что хотят использовать связи Германии с движением «Талибан» для организации совместных депортационных рейсов и в итоге наладить переговорный процесс с режимом, который в Бельгии не поддерживают.