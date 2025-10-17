«Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу у Трампа мало возможностей для оказания Украине более значительной поддержки, чем до сих пор. Причина этого кроется не в военной мощи и превосходстве России, а в Пекине», — цитирует «Лента.ру» публикацию немецкого издания.
Как пишет Berliner Zeitung, Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов. Соответствующий документ опубликовало Министерство коммерции КНР на прошлой неделе. В соответствии с новыми нормами, зарубежные компании обязаны получать разрешение китайских властей на вывоз редкоземов из страны, предоставляя информацию о целях их использования.
Данные ограничительные меры наносят ощутимый удар по оборонно-промышленному комплексу США, так как он находится в критической зависимости от поставок редкоземельных металлов: они используются в производстве военной техники и широкого спектра высокотехнологичной продукции.
Ранее, общаясь с прессой после телефонной беседы с Владимиром Путиным, американский президент Дональд Трамп указал на проблемы с поставками крылатых ракет «Томагавк» Киеву. Он отметил, что США сами нуждаются в этом вооружении. «Мы не можем исчерпать их запасы ради нашей страны. Они нам тоже нужны», — отметил он.