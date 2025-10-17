Ричмонд
Путин наградил белорусских игумению и протоиерея

Президент России Владимир Путин наградил «Медалью Пушкина» игумению Гавриилу из Гродно и протоиерея Андрея Лемешонка из Минска.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин наградил госнаградой «Медалью Пушкина» двух белорусов — духовника Елисаветинского женского монастыря в Минске протоиерея Андрея Лемешонка и настоятельницу гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря игумению Гавриилу.

Указ президента о награждении государственными наградами России размещен на официальном портале правовых актов России.

Награждены протоиерей Андрей Лемешонок и игумения Гавриила за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом.

Напомним, что в декабре 2020 президент Беларуси Александр Лукашенко наградил игуменью Гавриилу орденом Франциска Скорины. А в ноябре 2021-го настоятельница Гродненского женского монастыря игуменья Гавриила привезла гуманитарную помощь в лагерь мигрантов на границе Польши и Беларуси.

Мы писали, что белорусский врач сказала, зачем в реанимацию приносят домашние тапочки пациента.

