Путин наградил белорусских игумению и протоиерея

Президент России Владимир Путин наградил госнаградой «Медалью Пушкина» двух белорусов — духовника Елисаветинского женского монастыря в Минске протоиерея Андрея Лемешонка и настоятельницу гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря игумению Гавриилу.
Указ президента о награждении государственными наградами России размещен на официальном портале правовых актов России.
Награждены протоиерей Андрей Лемешонок и игумения Гавриила за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом.
Напомним, что в декабре 2020 президент Беларуси Александр Лукашенко наградил игуменью Гавриилу орденом Франциска Скорины. А в ноябре 2021-го настоятельница Гродненского женского монастыря игуменья Гавриила привезла гуманитарную помощь в лагерь мигрантов на границе Польши и Беларуси.
